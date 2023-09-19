El Pais: у Украины есть замена для Starlink, но отказаться от станций Маска пока невозможно

Украина обладает альтернативой спутниковой сети Starlink бизнесмена Илона Маска, но пока считает невозможным отказаться от услуг компании американского предпринимателя, пишет El Pais. Издание отмечает, что Starlink является основой связи вооруженных сил Украины.

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Фото: Lisi Niesner / Reuters Украинский военный с терминалом Starlink

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Первую партию станций Starlink компания SpaceX передала Украине в феврале 2022 года. Однако в феврале текущего года SpaceX ограничила украинским военным доступ к Starlink для управления беспилотниками. Илон Маск ранее заявлял о нежелании вмешиваться в конфликт. Тем не менее власти США пообещали украинской стороне, что SpaceX «не оставит ее в беде». Украина надеется, что предоставленная Вашингтоном гарантия не будет нарушена, пишет El Pais.

В начале сентября начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что украинская армия использует терминалы для подключения к Starlink по всей линии фронта. По оценке Министерства цифровой трансформации Украины, в стране используются около 42 тыс. терминалов Starlink.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».