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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 573-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 19 сентября

Президент Турции считает, что военные действия на Украине закончатся еще нескоро. Джон Кирби заявил, что украинские вооруженные силы сумели достичь прогресса в ходе контрнаступления. Посольство Франции в России сообщило, что страна не собирается вслед за рядом других европейских государств вводить запрет на въезд машин с российскими номерами. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:53. Украинский нардеп Гривко считает, что заключенные могут начать производить электричество на велогенераторах. По его задумке, если заключенные будут выполнять нормы по генерации электричества, то смогут сокращать себе сроки заключения.

9:34. Украина досрочно накопила в своих хранилищах необходимый для прохождения отопительного сезона объем газа — 14,7 млрд куб. м., заявило Министерство энергетики Украины.

9:19. Страны G7 призывают Китай оказать на Россию давление с целью вывода войск из Украины. Об этом говорится в заявлении нового главы МИД Японии Ёко Камикавы.

8:53. Президент США Джо Байден вновь публично назвал президента России Владимира Путина диктатором. Такое заявление он сделал на мероприятии по сбору средств на его кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:49. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что военные действия на Украине закончатся еще нескоро. По его мнению, несмотря на все усилия по мирному урегулированию вооруженного конфликта, он в любом случае «продлится довольно долго».

8:49. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинские вооруженные силы сумели достичь прогресса в ходе контрнаступления.

8:49. Эксперты фонда «Росконгресс» полагают, что курс доллара во втором квартале 2024 года может вырасти до 110 руб. в случае сохранения текущей денежно-кредитной политики в России.

8:49. Посольство Франции в России сообщило, что страна не собирается вслед за рядом других европейских государств вводить запрет на въезд машин с российскими номерами. В диппредставительстве отметили, что подобный вариант даже не рассматривается.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 572-й

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