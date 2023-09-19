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Коммерсантъ FM
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Боррель: шансов на возобновление зерновой сделки не осталось

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что возможности для возвращения к зерновой сделке в настоящее время нет.

«Кажется, что никакой возможности для достижения соглашения нет»,— сообщил глава европейской дипломатии в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в 78-й сессии генссамблеи ООН.

18 июля Россия вышла из зерновой сделки, сославшись на невыполнение предъявленных условий. Украина открыла временные морские коридоры для торговых судов с зерном. Президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом называл условием возобновления зерновой сделки выполнение условий России.

Генсек Антониу Гутерриш для возобновления соглашения предлагал подключить к SWIFT «дочку» Россельхозбанка, создать страховую платформу, разблокировать зарубежные активы производителей удобрений из РФ и наладить доступ российских судов в порты Европы. МИД России утверждает, что инициативы господина Гутерриша не содержат новых элементов и не могут стать основой прогресса по возобновлению соглашения.

О развитии ситуации с зерновой сделкой — в публикации «Ъ» «"Двадцатка" поищет рациональное зерно».

Александр Кислов

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