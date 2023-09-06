МИД России прокомментировал предложения Гутерриша по зерновой сделке

Пресс-служба МИД России выпустила заявление, в котором говорится, что четыре предложения генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке не содержат новых элементов. В связи с этим МИД России считает, что они не могут стать основой прогресса по возобновлению зерновой сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антониу Гутерриш

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Антониу Гутерриш

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Генсек ООН предложил утвердить четыре предложения: подключить к SWIFT «дочку» Россельхозбанка, создать страховую платформу, разблокировать зарубежные активы российских производителей удобрений и наладить доступ российских судов в европейские порты.

«Однако на деле нынешние предложения, как и предыдущие идеи ооновцев, никаких новых элементов не содержат и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта»,— говорится в заявлении МИД России, опубликованном в Telegram-канале.

Зерновую сделку обсуждали на переговорах в Сочи президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Господин Эрдоган после переговоров заявил, что Украине нужно «смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией».

Владимир Путин после переговоров допустил «реанимирование» зерновой сделки после выполнения условий России. Однако, по словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, Украина не пойдет на уступки России в вопросе восстановления зерновой сделки.

Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «Лихие зерновые».

Анастасия Ларина