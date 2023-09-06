Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД России прокомментировал предложения Гутерриша по зерновой сделке

Пресс-служба МИД России выпустила заявление, в котором говорится, что четыре предложения генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке не содержат новых элементов. В связи с этим МИД России считает, что они не могут стать основой прогресса по возобновлению зерновой сделки.

Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Антониу Гутерриш

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Генсек ООН предложил утвердить четыре предложения: подключить к SWIFT «дочку» Россельхозбанка, создать страховую платформу, разблокировать зарубежные активы российских производителей удобрений и наладить доступ российских судов в европейские порты.

«Однако на деле нынешние предложения, как и предыдущие идеи ооновцев, никаких новых элементов не содержат и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта»,— говорится в заявлении МИД России, опубликованном в Telegram-канале.

Зерновую сделку обсуждали на переговорах в Сочи президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Господин Эрдоган после переговоров заявил, что Украине нужно «смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией».

Владимир Путин после переговоров допустил «реанимирование» зерновой сделки после выполнения условий России. Однако, по словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, Украина не пойдет на уступки России в вопросе восстановления зерновой сделки.

Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «Лихие зерновые».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...