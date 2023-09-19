В портфелях инвесторов стало меньше китайских бумаг

Портфельные вложения в развивающиеся рынки в августе сократились впервые с осени 2022 года, следует из отчета вашингтонского Institute of international Finance (IIF). Суммарный показатель снизился на $15,5 млрд. При этом вложения в акции сократились на $21,5 млрд, а в облигациях фиксировался приток в размере $6 млрд. В июле суммарный приток средств на развивающиеся рынки составлял $32,8 млрд: в акции было вложено $17,6 млрд, в долговые обязательства — $15,2 млрд.

За восемь месяцев года отток средств из Китая составил, по подсчетам IIF, $13,1 млрд, а приток капитала в другие развивающиеся страны — $139,5 млрд. Наиболее серьезным в августе был отток средств с китайского рынка акций — рекордные $14,9 млрд (в июле вложения в акции выросли на $7,7 млрд, в июне — на $1,9 млрд). На рынке облигаций отток средств из Китая составил $5,1 млрд. Динамика объясняется ухудшением ожиданий относительно быстрого восстановления КНР. Инвесторов помимо слабой июльской статистики разочаровали и сдержанные меры китайских властей по поддержке экономики (отметим, в конце месяца они были расширены; см. “Ъ” от 1 сентября). Росту вложений в китайские акции препятствовал и продолжающийся спад на рынке недвижимости. Инвестиции в этот сектор сокращались в августе 18-й месяц подряд. Отметим, августовские данные (в том числе о промпроизводстве и розничных продажах) свидетельствуют о том, что темпы восстановления китайской экономики несколько ускорились (см. “Ъ” от 18 сентября).

На остальных развивающихся рынках в августе также фиксировался отток средств с рынков акций — в размере $6,6 млрд (максимум с сентября 2022 года). В IIF ожидают, что уже в краткосрочной перспективе отток капитала сменится притоком, объясняя это тем, что прогнозы о будущем экономики США становятся оптимистичнее, а темпы роста цен продолжают замедляться. Напомним, оттоку вложений в прошлом году во многом способствовали риски рецессии сразу в нескольких крупных экономиках, в том числе в США (см. “Ъ” от 8 июля 2022 года). Вложения в долговые обязательства развивающихся стран оставались в августе привлекательными для инвесторов: приток средств в облигации в этих государствах (без учета Китая) составил $11 млрд.

Кристина Боровикова