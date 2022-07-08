Развивающиеся рынки теряют капиталы

Портфельные капвложения в развивающиеся рынки в июне сокращались четвертый месяц подряд. Их суммарный показатель снизился на $4 млрд, вложения в акции при этом упали на $10,5 млрд, а в облигациях зафиксирован приток в $6,6 млрд, подсчитали в вашингтонском Institute of international Finance (IIF). Приток средств в китайские акции составил $9,1 млрд, с остальных же развивающихся рынков ушли $19,6 млрд. На рынке облигаций, напротив, отток из Китая составил $2,5 млрд, приток на остальные рынки — $9,1 млрд.

«Мы проходим период глобального шока, связанного с повышением ставок и инфляции»,— указывают в IIF. По гособлигациям развитых стран с более длительными сроками погашения уже отмечается рост требуемой доходности, что усиливает бегство от риска. В ближайшие месяцы динамику потоков определят рост инфляции и прогноз по китайской экономике, отмечают в институте. Пока поддержку развивающимся рынкам оказывает то, что регуляторы в этих странах начали ужесточать свою монетарную политику раньше, чем в развитых государствах,— соответственно, реальные ставки на этих рынках остаются более высокими. В итоге сейчас больше рисков скопилось у рынков с высокими негативными реальными ставками, предупреждают в IIF.

Оттоку вложений способствуют растущие риски рецессии сразу в нескольких странах — ранее в IIF ожидали резкого замедления роста в зоне евро (на фоне последствий конфликта на Украине) и в Китае (из-за ковидных ограничений). Теперь участники рынков все активнее говорят о рисках рецессии в США — это связано с резким ужесточением условий финансирования на фоне повышения ставки ФРС. К примеру, ставки по ипотеке в этой стране уже показали самый значительный рост за 15 лет.

Глава МВФ Кристалина Георгиева накануне заявила, что не может исключить возникновения мировой рецессии в 2023 году, и призвала бороться с повышением инфляции, добавив, что высокие цены на энергоносители несут риски для мировой экономики. Глава фонда призвала США отменить защитные пошлины в отношении Китая (что должно снизить инфляцию). Опасения по поводу сокращения деловой активности уже привели к снижению на этой неделе цен на нефть ниже $100 за баррель. Спад, однако, оказался непродолжительным — вчера нефть марки Brent торговалась по цене выше $106 за баррель.

Татьяна Едовина