Таможенная служба Эстонии: скорые с госномерами РФ могут пересекать границу

Налогово-таможенный департамент Эстонии на запрос «Русской службы BBC» заявил, что запрет на проезд автомобилей с российскими номерами не распространяется на машины скорой помощи. Служба сделала соответствующий запрос после инцидента с беженкой из Мариуполя с терминальной стадией рака, которая была вынуждена пересекать границу Эстонии на инвалидной коляске из-за запрета на проезд автомобилей, зарегистрированных в РФ.

«Да, машины скорой помощи освобождены от ограничений, упомянутых в правилах. ...Например, когда машина скорой помощи с российскими номерными знаками прибывает из России в Эстонию, то, следуя правилам, мы разрешаем ей пересечь границу. В таких случаях частные лица или их представители обычно пользуются машиной скорой помощи, которая может пересечь границу, или договариваются о медицинском транспорте, который встретит их, например, на границе с Эстонией»,— говорится в ответе Налогово-таможенного департамента.

17 сентября «Русская служба BBC» опубликовала материал, в котором сообщалось, что реанимобиль с российскими номерами компании частной скорой медицинской помощи «КОРИС», в котором находилась беженка из Мариуполя, опасаясь конфискации автомобиля, не рискнул пересекать границу Эстонии. Из-за этого женщина была вынуждена пересекать границу на инвалидной коляске, ее сын толкал коляску матери на протяжении полутора километров, пока в Эстонии их не встретили волонтеры с реанимобилем.

По словам главврача «КОРИС» Льва Авербаха, две недели назад, когда эстонскую границу в последний раз пересекал реанимобиль компании, пограничники предупредили, что в следующий раз бригаду через границу не пустят, а автомобиль могут конфисковать, передает «Русская служба BBC».

Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами помимо Эстонии ввели Финляндия, Литва, Латвия и Польша. ФРГ не исключила конфискацию подсанкционного имущества въезжающих россиян. Страны руководствуются сентябрьским разъяснением санкционного законодательства от Еврокомиссии, которое вводит запрет на продажу и ввоз на территорию стран ЕС российских товаров, включая легковые автомобили.

Опрошенные «Ъ» юристы полагают, что разъяснения директората ЕК не имеют юридической силы. Позднее ЕК изменила формулировку, убрав слова о категорическом запрете. В разъяснениях отметили, что, в частности, автомобили могут быть использованы для обхода санкций, однако призвали применять запрет «соразмерным и разумным образом».

Эрдни Кагалтынов