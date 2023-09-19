Микрозаймы вышли на тормозной путь

На базе итогов первого полугодия эксперты начинают оценивать перспективы микрофинансового рынка на следующий год, отмечая, что темпы роста могут упасть до 5–10%. Это в несколько раз ниже, чем в кризисном 2022 году, и хуже прогнозов на 2023 год. Торможение будет происходить на фоне ужесточения регулирования отрасли, так что не все игроки справятся с новыми требованиями. По оценкам аналитиков, рынок могут покинуть до 40% компаний.

“Ъ” ознакомился с подготовленным «Эксперт РА» обзором микрофинансового рынка за первое полугодие, в котором рост сегмента в 2024 году оценивается на уровне 5–10%, что сопоставимо с темпами увеличения розничного кредитования. Это значительно ниже постпандемийного 2021 года (рост на 51%) и кризисного 2022 года (рост на 22%). Данных по полугодию в обзоре не приводится, в целом по 2023 году в «Эксперт РА» ожидают роста на 10%, участники рынка говорят о 10–20%.

Рынку предстоит адаптация к «существенным вызовам даже в случае отсутствия новых шоков в экономике», что и приведет к торможению роста, полагают авторы.

В частности, речь идет об ужесточении с 1 октября макропруденциальных лимитов: не более 15% заемщиков должны иметь показатель долговой нагрузки выше 80%, не более 20% — 50–80%. Кроме того, будет действовать анонсированное ЦБ повышение коэффициентов резервирования по микрозаймам на срок от двух до шести месяцев по ставке не выше 0,8% в день.

«Выдача микрозайма на срок свыше 30 дней позволяла существенно смягчить давление резервов на капитал, притом что экономика продукта и его клиентская база максимально пересекаются с самым зарегулированным сегментом займов "до зарплаты"»,— говорится в обзоре. Соблюдение новых норм потребует либо существенной докапитализации МФО, либо приведет к стагнации бизнеса у игроков без значительного финансового ресурса, полагают в «Эксперт РА».

Прошедшее полугодие и 2022 год, несмотря на ужесточение регулирования и кризисные явления, МФО закрывали со значительными прибылями (см. “Ъ” от 29 декабря 2022 года и 26 августа). «Действия регулятора прежде всего призваны ограничить предложение кредитных продуктов, но спрос на них остается высоким, что позволяет игрокам поддерживать рост даже при ужесточении регуляторной нагрузки»,— полагает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Он добавляет, что рентабельность бизнеса МФО достаточно высока для поддержания развития бизнеса за счет возможного снижения доходности, а у ключевых игроков не будет больших проблем с привлечением новых ресурсов.

Сами участники рынка готовятся к снижению маржинальности бизнеса и усилению тренда на консолидацию отрасли (см. “Ъ” от 30 марта).

«Для снижения риска ухудшения качества портфелей компании предпочитают работать с повторными клиентами, качественными заемщиками без высокой долговой нагрузки. Это не способствует оживлению рынка»,— поясняет гендиректор Creditter Игорь Смирнов.

«Крупные компании, которые соблюдают норматив с запасом, скорее всего, успешно адаптируются»,— считает гендиректор Webbankir Андрей Пономарев. Сложности, по его словам, могут возникнуть, если компания «начисляет резервы впритык», в таком случае придется или привлекать дополнительное фондирование, или снижать ставки, чтобы они стали меньше 250% годовых, то есть были ограничены 0,68% в день вместо нынешних 0,8%. Второй вариант, уточняет эксперт, соответственно, приведет к снижению доходности.

«Фокус на консолидацию рынка будет усиливаться»,— соглашается коммерческий директор МФК «МигКредит» Марат Аббясов. По различным оценкам, количество микрофинансовых организаций может сократиться на 20–40% (сейчас в реестре ЦБ состоит свыше 1 тыс. МФО), говорит гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. Преимущественно, добавляет он, это будут небольшие компании офлайн-сегмента.

Полина Трифонова