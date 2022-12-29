Прибыль до зарплаты

Микрофинансовые компании завершают очередной кризисный год с высокими показателями по чистой прибыли и выданным займам. Для многих компаний они оказались выше и показателей 2021 года, и первоначальных прогнозов на 2022 год. В следующем году участники рынка ждут консолидации сегмента вокруг крупнейших игроков, которые смогут сохранить рентабельность в условиях регуляторных ограничений. Эксперты считают, что рост рынка ограничит в основном сокращение спроса на займы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Результаты микрофинансовых компаний по итогам 2022 года будут заметно выше, чем в 2021 году, и лучше, чем прогнозы на 2022 год, показал опрос “Ъ” крупнейших МФО.

Так, по предварительным оценкам, чистая прибыль «Займера» составит 3 млрд руб.— это исторический рекорд для компании, говорит ее гендиректор Роман Макаров. «Лайм Займ» смогла полностью компенсировать падение результатов во втором квартале активным ростом выдач в третьем и четвертом. Объемы выдач за второе полугодие уже превысили значения год к году на 25%, добавляет управляющий директор компании Олеся Кисилева. Основные показатели по итогам года будут выше, чем цифры, которые закладывались в начале года, подтверждает коммерческий директор МФК «МигКредит» Марат Аббясов.

Рынок МФО показал значительный рост уже по итогам третьего квартала (см. “Ъ” от 28 ноября). По данным Банка России, по итогам третьего квартала портфель микрозаймов достиг 364 млрд руб., что на 5% выше показателя предыдущего квартала и на 19% выше аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль микрофинансовых компаний (МФК) выросла до 13,2 млрд руб., на 18% превысив показатель девяти месяцев прошлого года. Чистая прибыль микрокредитных компаний (МКК) также превысила 13 млрд руб., что почти на 40% выше аналогичного периода прошлого года.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, рынок МФО покажет рост на уровне 10–15% год к году. Это неплохой показатель в сложившихся условиях, хотя и вдвое ниже тех темпов роста, которые демонстрировал рынок до пандемии (по данным ЦБ, в 2019 году объем рынка вырос почти на 30%.— “Ъ”)»,— полагает господин Аббясов. Гибкое управление кредитным риском (переключение с длинных instаllment-займов на короткие займы «до зарплаты»), меньшая, чем у банков, зависимость от ключевой ставки (более 360% годовых по самым популярным займам «до зарплаты» при максимальной в этом году ключевой ставке 20%, а сейчас — 7,5%), короткий средний срок микрозаймов (часто до 30 дней) позволяют МФО гибко пересматривать кредитную политику, поясняет гендиректор МКК Creditter Игорь Смирнов.

Впрочем, не все настроены оптимистично. Данные еженедельного оперативного мониторинга СРО «МиР» показывают, что крупнейшие компании только во второй декаде декабря вернулись к объемам выдач, которые были в феврале, уточняет председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. В ответ на «шоки» крупные компании существенно ужесточали оценку платежеспособности заемщиков и сокращали выдачи, поясняет он, выдачи «отказникам» перетекали в средние и малые МФО, работающие прежде всего в офлайне.

В 2023 году участники рынка ждут роста на 10–20%, консолидации отрасли вокруг крупнейших игроков и ужесточения конкуренции между ними. Риск-аппетиты кредиторов продолжат снижаться в условиях очередного витка регуляции рынка, считает Роман Макаров.

«Окажут влияние макропруденциальные лимиты, снижение дневной ставки до 0,8% (в настоящее время 1%.— “Ъ”), ограничение переплат (предельный уровень переплаты по займу с учетом процентов, штрафов и пеней, в этом году 1,5х, в 2023 году 1,3х.— “Ъ”). Они повлекут новые изменения в скоринговых моделях МФО, будут стимулировать компании концентрироваться на качественных клиентах»,— добавляет гендиректор группы компаний Eqvanta Андрей Клейменов. В результате, по оценке ЦБ, покинуть рынок могут около 300 компаний, то есть четверть всех участников. «Поэтому крупные игроки могут нарастить выручку даже больше»,— ожидает господин Клейменов.

Эксперты при этом сомневаются, что ужесточение регулирования микрофинансового сегмента будет основным сдерживающим фактором роста отрасли в следующем году. Основное ограничение по выдачам, считает главный аналитик «Иволга Капитала» Марк Савиченко, будет со стороны спроса, который будет падать вместе со снижением потребления.

Полина Трифонова