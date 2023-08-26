В сложных процентных условиях

По итогам первого полугодия 2023 года микрофинансовые компании (МФК) получили 27,3 млрд руб. чистых процентных доходов, что почти на 60% больше, чем годом ранее. Но у компаний растут и расходы (на персонал, на привлечение клиентов и т.п.), по итогам периода рост составил 30%, до 17,7 млрд руб. Повышение ключевой ставки ЦБ поднимает для МФК стоимость обслуживания долга. А эффект вступивших в силу в июле новых регуляторных ограничений скажется только в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В январе—июне 2023 года МФК получили 66, 6 млрд руб. процентных доходов, что на 12,2% больше, чем годом ранее, свидетельствуют расчеты “Ъ” на основании данных опубликованных компаниями отчетностей. Чистый процентный доход показал за полугодие рост почти на 60% год к году, до 27,3 млрд руб. При этом в целом микрофинансовая отрасль закрыла полугодие без убытков.

Однако с 1 июля вступили в силу новые ограничения: снижение максимальной процентной ставки займов с 1% до 0,8% в день, сокращение максимальной допустимой переплаты по займу с 1,5x до 1,3x (x — размер тела займа).

По мнению директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ивана Уклеина, говорить об эффекте применения этих мер можно будет не ранее чем через полтора месяца. По прогнозам финансовой онлайн-платформы Webbankir, в текущем году рост портфеля останется двузначным, а вот прибыль — на уровне прошлого года. МФО будут активно искать дополнительные варианты заработка, в том числе на некредитных продуктах (см. “Ъ” от 22 июня), считает коммерческий директор МФК «Мигкредит» Марат Аббясов.

Одновременно с этим данные отчетностей компаний свидетельствуют о том, что в микрофинансовой отрасли выросли затраты на общие и административные расходы: за шесть месяцев 2023 года этот показатель достиг уровня в 17,7 млрд руб., что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ранее “Ъ” сообщал о росте расходов микрофинансистов на рекламу и маркетинг (см. “Ъ” от 17 августа).

«Рост расходов вызван как отраслевыми факторами, так и общеэкономическими (например, рост операционных расходов). Ряд законодательных изменений потребовал от многих участников рынка увеличения расходов, чтобы соответствовать требованиям регулятора»,— поясняет тренд председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.

«Игроки микрофинансового рынка, которые еще не успели набрать достаточно большие объемы выдач повторным клиентам, будут страдать больше»,— полагает Марат Аббясов. На этом фоне с рынка могут уйти порядка 200–300 компаний, уверены в «Эксперт РА»; по оценкам «Займера», этот показатель может достичь 600 компаний. На текущий момент в реестре ЦБ насчитывается 1053 МФО.

«Менее эффективные компании будут уходить с рынка и передавать свой портфель клиентов более крупным игрокам, которые начнут внедрять туда свои технологические решения и снижать операционные затраты»,— отмечает Марат Аббясов.

Этот рыночный тренд объясним и возрастающей конкуренцией, продолжает генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров. «Настал период активной трансформации бизнеса в тех компаниях, которые намерены работать и далее: игроки инвестируют в себя, уделяют большое внимание технологиям информационной безопасности и скоринга, развивают клиентский сервис, расширяют штат и так далее»,— отмечает он.

«Гонку выдержат далеко не все из-за ее высокой стоимости на фоне снижения процентной выручки»,— описывает ситуацию на рынке господин Макаров. «Зарплаты многих высококлассных специалистов за год прибавили по 15–30%. Примерно настолько же выросла стоимость привлечения отдельного клиента»,— приводит данные гендиректор Webbankir Андрей Пономарев. Расти расходы компаний будут и на фоне увеличения ключевой ставки ЦБ на 350 б. п., до 12% в августе, добавляет финансовый директор ГК Eqvanta Яков Ромашкин: «Расходы на обслуживание долга увеличатся, что окажет влияние на общую маржинальность бизнеса, пусть и не столь существенное». О том, что МФК в ближайшее время предстоит пройти пик выплат по облигационному долгу, “Ъ” писал 22 августа.

Полина Трифонова