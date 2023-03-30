Укрупнение микрофинансов

На фоне значительного ужесточения регулирования микрофинансового рынка ускоряется процесс его консолидации. Крупнейшие компании подтверждают свой интерес к слияниям и поглощениям. Но появления безусловного лидера, как например в банковском сегменте, участники рынка не ждут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев, выступая на MFO Russia Forum 2023, заявил, что «на фоне значительного ужесточения регулирования микрофинансового рынка» ускорятся процесс его консолидации вокруг крупнейших игроков, которые обладают достаточным капиталом и технологической инфраструктурой. От компаний регулярно поступают запросы о поиске покупателя или о поиске актива для покупки, пояснил господин Мехтиев.

С 1 января 2023 года Банк России ввел для микрофинансовых компаний макропруденциальные лимиты. Доля займов, выдаваемых клиентам с повышенной долговой нагрузкой, в первом квартале 2023 года не должна превышать 35%. Кроме того, с 1 июля будет снижена максимальная ставка по займам — с 1% до 0,8% в день. Ограничения коснутся и допустимого размера переплат по займам с учетом процентов, штрафов и пеней — c 1,5x в прошлом году до 1,3х в 2023 году (см. “Ъ” от 29 декабря 2022 года, от 23 января 2023 года).

Новая регуляторная политика в первую очередь отсекает повторных клиентов МФО, которые, несмотря на высокую долговую нагрузку, показали платежную дисциплину, подчеркивают участники рынка. Однако компании не могут выдать им займы, не нарушая установленные макропруденциальные лимиты. «Потенциал роста микрофинансового рынка в 2023–2024 годах существенно ограничен как со стороны спроса, так и со стороны предложения. В результате ежегодные темпы роста снизятся с 30–35% до 10–15% с обострением конкурентной борьбы»,— считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Борьба за клиента ужесточается и стоимость привлечения качественного клиентского потока растет. «Небольшим игрокам сложно конкурировать с крупными кредиторами за качественных заемщиков — это большие издержки, а получение трафика по остаточному принципу резко снижает маржу и увеличивает финансовые убытки»,— отмечает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. В таких условиях бизнес выгоднее продать, чем бороться за существование, считает он. «МФО, не готовые меняться и внедрять технологии, будут вынуждены искать пути выхода с рынка. Другие, инвестировавшие в технологии в 2020–2022 годах, будут искать новые точки приложения разработок и готовы к классическому M&A»,— подчеркивает господин Мехтиев. Уже в 2022 году «прошли несколько сделок поглощения крупными компаниями малых и средних игроков», отмечает господин Уклеин.

Крупные компании подтверждают заинтересованность в сделках M&A, отмечая что ценность представляют либо технологии, либо качественные портфели. Например, большая доля постоянных клиентов, говорит гендиректор Summit Group Алексей Имховик. Кроме того, компания рассматривает для покупки МФО, обладающие уникальными технологиями. Может быть интересна покупка клиентской базы, отмечает гендиректор ГК Eqvanta Андрей Клейменов.

В консолидации рынка может быть заинтересован и регулятор, уверены участники рынка. «Несколько сотен компаний проще проверять и контролировать, чем базу из более тысячи игроков, которые сейчас в реестре (1110 компаний по состоянию на 29 марта 2023 года.— “Ъ”). Это может дать рынку больше чистоты и прозрачности с точки зрения контроля»,— полагает господин Клейменов. В условиях снижения рентабельности бизнеса не все игроки смогут продолжить деятельность, 300–350 компаний могут покинуть сектор только в этом году, оценивает гендиректор компании Moneyman Сергей Весовщук. Однако ожидать появления в ближайшие три-пять лет на рынке крупного игрока, который займет, например, 40%, не стоит, считает господин Клейменов.

Полина Трифонова