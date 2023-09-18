Израиль и Палестина не поделили наследие

ЮНЕСКО оказалась в эпицентре палестино-израильского скандала. МИД Израиля осудил решение этой организации удовлетворить просьбу палестинской администрации о внесении Древнего Иерихона в список объектов всемирного наследия. Израильтяне восприняли это как присвоение палестинцами библейского наследия, которое им не принадлежит. В дипломатическом ведомстве заявили, что это еще один пример «циничного использования» палестинцами международной организации. В то же время президент Палестины Махмуд Аббас приветствовал этот шаг ЮНЕСКО, расценив его как признание «подлинности палестинского наследия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Археологический памятник Телль-эс-Султан в районе Иерихона

Фото: Mahmoud Illean / AP Археологический памятник Телль-эс-Султан в районе Иерихона

Фото: Mahmoud Illean / AP

«Только что внесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Древний Иерихон. Телль-эс-Султан. Палестина. Браво!» — это сообщение появилось в воскресенье в аккаунте социальной сети X (бывшая Twitter) Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), где велась трансляция ее 45-й сессии.

Мероприятие проходило в Саудовской Аравии и могло бы стать историческим, так как впервые в королевство приехала израильская официальная делегация. Напомним, что между Израилем и Саудовской Аравией нет дипломатических отношений. И израильтяне рассматривали свое присутствие в Эр-Рияде как шаг на пути к нормализации и формализации отношений, но их радость была омрачена скандалом.

Просьба о включении Телль-эс-Султана в список Всемирного наследия была подана Палестинской национальной администрацией.

На рассмотрение заявки ушло три года. И, как заявил агентству AFP неназванный дипломатический источник, «ни одно государство-участник не высказало никаких возражений». И это действительно так. Главным противником решения стал Израиль, который официально вышел из ЮНЕСКО еще несколько лет назад. Поводом стало включение в июле 2017 года в список Всемирного наследия и список Всемирного наследия под угрозой старого города Хеврона, состоявшееся также по палестинской просьбе. Притом что там находится Гробница патриархов, которая является как иудейской, так и мусульманской святыней. Согласно традиции, в этом месте покоятся тела Адама и Евы, а также похоронены библейские патриархи Авраам, Исаак, Иаков и их жены. Израиль воспринял это как попытку переписать историю и покушение на свое право на эту святыню. Вокруг Иерихона возникла похожая история.

Телль-эс-Султан (согласно арабскому названию, а на иврите Тель Иерихо) — один из важнейших археологических памятников в мире. Объект расположен в долине реки Иордан, в 1,5 км к северу от современного Иерихона, который контролируется Палестинской национальной администрацией.

«На его территории раскрыто постоянное поселение Натуфийской культуры охотников и собирателей (10-е тыс. до н. э.) и более поздние остатки уже земледельческих поселений докерамического неолита (9–7 тыс. до н. э.), которые свидетельствуют о начале сложной организации общества, то есть о протогороде»,— пояснил «Ъ» научный сотрудник Центра археологии доисламского Востока ИВ РАН Алексей Янковский-Дьяконов. Что касается того, кому принадлежит это наследие, он добавил: «Раннее население этих мест могло говорить на прасемитском языке, но, конечно, это было задолго до его разделения на те ветви, которые засвидетельствованы в письменных памятниках, еврейских или арабских. Так что Иерихон имеет общесемитское, а точнее, общечеловеческое значение».

Палестинская сторона приветствовала решение ЮНЕСКО. По словам министра туризма Палестины Рулы Маайя, это подтверждает, что Телль-эс-Султан — «неотъемлемая часть разнообразного палестинского наследия, имеющего исключительную человеческую ценность». Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что происшедшее служит «свидетельством подлинности палестинского наследия», и пообещал, что палестинские власти «продолжат сохранять это уникальное место для всего человечества».

Подобные заявления о «палестинском наследии» возмутили израильскую сторону. Кроме того, не мог не вызвать возмущение тот факт, что на сайте ЮНЕСКО, где идет описание объекта, в обозначении его местонахождения указывается «Государство Палестина». В 2012 году Палестина получила статус «государства—наблюдателя в ООН», что не признается Израилем. Впрочем, с точки зрения международных документов независимого палестинского государства также не существует.

«Министерство иностранных дел рассматривает принятое сегодня решение как еще один признак циничного использования палестинцами ЮНЕСКО и политизации организации»,— говорилось в опубликованном в воскресенье сообщении МИД Израиля.

В ведомстве пообещали, что сделают все возможное, чтобы «изменить все принятые искажающие решения». Об «искажении истории» и «стирании еврейского наследия» заявил и израильский министр наследия Амихай Элияху.

«ЮНЕСКО действует вопреки объективной истине, когда признает место Древнего Иерихона палестинским, придавая при этом легитимность Палестинской автономии»,— цитирует слова министра израильский сайт Ynet. Господин Элияху напомнил, что о связи Иерихона с еврейским народом говорится в Танахе (Ветхий Завет).

В частности, согласно еврейской истории, Иерихон был перевалочным пунктом евреев в Землю Израиля после сорока лет странствий по пустыне после исхода из Египта. «Это не только оскорбление евреев, но и оскорбление христиан всего мира, которые восхищаются этим местом за его библейскую историю»,— написал в письме гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле депутат Кнессета от правящей израильской партии «Ликуд» Дан Илуз.

«Этот объект связан с самыми разными периодами, и там много разного наследия, в том числе еврейского. Мы все помним про “иерихонские трубы”. Но наследия именно палестинских арабов там нет. Хотя объект находится на территории Палестинской автономии. И израильские власти задевает, что палестинского государства нет, а заявки палестинцев принимаются к рассмотрению международной организацией»,— сказал «Ъ» израильский экскурсовод, историк Павел Бернштейн.

Марианна Беленькая