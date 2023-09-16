Соглашения несбывшейся надежды

13 сентября исполнилось 30 лет Соглашениям «Осло-1» — первому документу, подписанному между правительством Израиля и Организацией освобождения Палестины (ООП). Достигнутые в 1993 году договоренности подарили надежду на мир и навсегда изменили Ближний Восток. Среди израильтян и палестинцев были и есть как те, кто проклинает это и последовавшие за ним палестино-израильские соглашения, так и те, кто убежден: единственный путь — продолжать реализацию плана «Два государства для двух народов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Историческое рукопожатие премьер-министра Израиля Ицхака Рабина и главы ООП Ясира Арафата на лужайке Белого дома после подписания соглашения Осло 13 сентября 1993 года

Фото: Gary Hershorn / Reuters Историческое рукопожатие премьер-министра Израиля Ицхака Рабина и главы ООП Ясира Арафата на лужайке Белого дома после подписания соглашения Осло 13 сентября 1993 года

Фото: Gary Hershorn / Reuters

Вынужденное рукопожатие

Декларация принципов о временных мерах по (палестинскому.— «Ъ») самоуправлению была подписана в Вашингтоне главой МИД Израиля Шимоном Пересом и лидером ООП Ясиром Арафатом. Это произошло в присутствии президента США Билла Клинтона и израильского премьера Ицхака Рабина. Документ известен как «Осло-1» — по месту, где велись тайные переговоры между израильской и палестинской делегациями. Соглашения «Осло-2» (или, в соответствии с официальным названием, «Временные соглашения между палестинцами и Государством Израиль по Западному берегу реки Иордан и сектору Газа») были подписаны два года спустя — 28 сентября 1995 года. Церемония также состоялась в Вашингтоне.

Оба документа носили временный характер и не предусматривали окончательного решения палестино-израильского конфликта. Однако именно на их основании сегодня функционирует Палестинская национальная администрация (ПНА) и строятся все взаимоотношения между палестинцами и израильтянами.

Временное стало постоянным со всеми вытекающими последствиями. Но в 1993 году многие испытывали эйфорию и надеялись на скорое наступление мира.

Кадры рукопожатия Ицхака Рабина и Ясира Арафата на лужайке у Белого дома облетели весь мир. «Я сказал Ицхаку, что если он действительно предан делу мира, то ему придется пожать Арафату руку, чтобы доказать свои намерения»,— вспоминал позже президент Клинтон.

Впервые израильское правительство выразило готовность вести диалог с ООП как с представителем интересов палестинского народа в обмен на официальное признание этой организацией права государства Израиль на существование.

К этому моменту конфликт между арабами и евреями продолжался уже не один десяток лет. Начался он еще до создания Государства Израиль и лишь усилился после (см. подробнее в материале «Одна родина на двоих»). Только-только стихла первая интифада (восстание палестинцев), вспыхнувшая в конце 1980-х годов. В 1991 году состоялась арабо-израильская мирная конференция в Мадриде, в рамках которой были организованы переговорные треки между Израилем и его арабскими соседями по урегулированию спорных вопросов. Но все они зашли в тупик, хотя усилий было потрачено немало, особенно на сирийском направлении. На этом фоне израильтяне начали тайные переговоры в Осло с руководством ООП, которое на тот момент базировалось в Тунисе. И это стало сломом парадигмы, так как в Мадриде палестинцы не были представлены отдельной делегацией и были включены в состав иорданской команды переговорщиков. То есть Израиль не признавал их равнозначным партнером.

Ицхак Рабин отнюдь не стремился к диалогу с ООП и лично с Ясиром Арафатом, ответственным за множество терактов против израильтян. Израильский премьер надеялся, что можно найти общий язык с палестинцами, которые жили на оккупированной территории (на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа) и ежедневно имели дело с израильтянами. Но ничего не вышло.

«Они ничего не могли сделать без факсов и телефонных звонков из Туниса. Это неприятно, но это факт. Тот, кто предпочитает игнорировать факты, может делать это. Но те, кто хочет приблизить мир и найти решение,— не могут» — так господин Рабин позднее объяснял свое решение все-таки пойти на переговоры с ООП.

Впрочем, сегодня те палестинцы, кто участвовал в переговорах в рамках мадридского процесса, говорят, что особо и не стремились к сотрудничеству с израильтянами.

«Еще в 1980-е годы израильтяне были готовы передать нам все функции гражданской администрации, но мы отказались; мы сказали, что мы не коллаборанты. Помню, я тогда сказала военному губернатору, что мы вполне способны управлять своей жизнью, но работать под вашим руководством мы не будем»,— вспоминает сегодня Ханан Ашрави, участвовавшая в переговорах с Израилем в начале 1990-х годов. Она изначально не скрывала критики процесса Осло, считая, что соглашения не представляют основы для суверенитета палестинцев. Это была еще самая мягкая критика Норвежских соглашений. На фоне эйфории большинства с обеих сторон конфликта звучали скептические голоса. А некоторые в принципе отказывались от идеи признания прав другой стороны на что-либо.

От временного к постоянному

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Похороны Яхья Аяша — одного из боевиков «Бригад Изз ад-Дин аль-Кассама» (военное крыло «Хамас»), ответственного за смерть десятков израильтян в результате терактов и ликвидированного Израилем

Фото: Reuters Похороны Яхья Аяша — одного из боевиков «Бригад Изз ад-Дин аль-Кассама» (военное крыло «Хамас»), ответственного за смерть десятков израильтян в результате терактов и ликвидированного Израилем

Фото: Reuters

Так или иначе, в 1994 году началась реализация соглашений, подписанных в Осло. Израиль вывел войска с большей части территории Иерихона и Газы. Ясир Арафат вернулся в Газу, чтобы создать временное правительство. В том же году Ицхак Рабин, Шимон Перес и Ясир Арафат получили Нобелевскую премию мира. В январе 1996 года палестинцы провели первые выборы, Ясир Арафат был избран главой Палестинской национальной администрации.

Предполагалось, что переходный период завершится в 1999 году. Каким будет окончательное решение конфликта, не знал никто, о независимом палестинском государстве речь тогда не шла. Однако оговаривалось, что урегулирование будет строиться на основе резолюций 242 (1967) и 338 (1973) Совета Безопасности ООН, которые подразумевают уход Израиля с оккупированных территорий. Все острые вопросы — границы, право палестинских беженцев на возвращение, статус Иерусалима и судьба еврейских поселений на оккупированных, согласно международным резолюциям, территориях было решено оставить на потом, когда будет установлено доверие между сторонами конфликта. Но этого так и не произошло. Напротив, одна волна насилия сменяла другую. Теперь эти отложенные вопросы считаются одной из главных проблем соглашений, подписанных в Осло.

«Ошибка в том, что речь шла не об окончательном урегулировании, а о временных мерах, на будущее были оставлены такие вопросы, как границы, беженцы, статус Иерусалима, еврейские поселения. Но был ли у нас тогда выбор?» — еще пять лет назад сказал «Ъ» один из участников переговоров с израильской стороны Йоси Бейлин. По его мнению, окончательного урегулирования палестино-израильского конфликта не произошло из-за роста экстремизма с обеих сторон. Тогда же еще один участник переговоров, а ныне посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль в беседе с «Ъ» также отмечал проблему «отложенных вопросов». Но, по его мнению, основные причины провала Норвежских соглашений в том, что Израиль так и не признал возможность существования палестинского государства, а США заняли однозначную позицию, поддержав израильтян. В Палестине в принципе царит нарратив, что соглашения, подписанные в Осло, стали ловушкой, расставленной израильтянами для палестинцев. «Израиль снял с себя ответственность за происходящее на палестинской территории, но при этом продолжил оккупацию, не дал палестинским властям нормально функционировать, контролирует все наши сферы жизни — экономику, безопасность и даже акты гражданского состояния»,— отметил в беседе с «Ъ» политический аналитик из Рамаллы Мухаммед Дарагме.

Все пошло не так практически с самого начала. Теракт следовал за терактом. В 1994 году после одного из терактов израильтянин Барух Гольдштейн расстрелял мусульман, молившихся в Пещере патриархов в Хевроне. Погибли около 30 человек, десятки были ранены.

В 1995 году израильский экстремист Игаль Амир застрелил Ицхака Рабина. За пять лет после подписания соглашений в Осло в терактах были убито более 400 палестинцев и 250 израильтян.

Теракты 1990-х сменила интифада начала 2000-х, вспыхнувшая после провала переговоров в Кэмп-Дэвиде, где фактически впервые зашла речь о создании независимого палестинского государства и окончательном урегулировании конфликта. Дальше — смерть Ясира Арафата в ноябре 2004 года и избрание в 2005 году на пост главы ПНА Махмуда Аббаса. И реализация плана премьер-министра Израиля Ариэля Шарона по размежеванию, который предусматривал вывод в одностороннем порядке всех еврейских поселений и подразделений Армии обороны Израиля с территории сектора Газа, а также эвакуацию некоторых поселений на Западном берегу.

План Ариэля Шарона был впервые озвучен в декабре 2003 года, когда после трех лет противостояния и терактов израильское руководство окончательно перестало воспринимать палестинцев в качестве партнеров по мирным переговорам. Суть плана по одностороннему отделению была проста — мы уходим с тех территорий, которые нам трудно охранять, мы отгораживаемся от вас стеной, перекрываем доступ в Израиль террористам, а вы живите как хотите. Переговоры были закончены, и израильтяне решили громко хлопнуть дверью. Это был план по обеспечению безопасности Израиля. План, не требовавший согласований с палестинцами. Но реальность оказалась несколько иной.

Пока шла детальная проработка плана, ситуация в Палестине радикально изменилась. Скончался Ясир Арафат, с которым Ариэль Шарон категорически отказывался вести переговоры. На его место пришел Махмуд Аббас. Переговорный процесс между палестинцами и израильтянами был восстановлен, но реализация плана осталась в силе. «Одностороннее размежевание не может заменить мирных переговоров, но оно призвано способствовать их возобновлению в рамках плана "Дорожная карта", предложенного США, Европейским союзом, Россией и ООН,— разумеется, при условии, что Палестинская автономия ликвидирует инфраструктуру террора»— такие слова приводились в брошюре МИД Израиля, посвященной плану Шарона. Примечательным было название брошюры: «Израильский план размежевания. Возобновление мирного процесса». Но в итоге сбылись самые мрачные прогнозы, в том числе одного из самых ярых противников размежевания — Биньямина Нетаньяху, который из-за несогласия с Ариэлем Шароном покинул занимаемый им тогда пост министра финансов. И он, и многие другие предрекали, что в Газе после ухода израильтян будет создан плацдарм для террористов. В 2006 году на палестинских парламентских выборах победило исламистское движение «Хамас». В июне 2007-го хамасовцы полностью взяли под свой контроль сектор Газа. С тех пор власть в Палестине расколота. «Хамас» по-прежнему остается главным в секторе Газа, а ПНА исполняет свои функции только на Западном берегу. Впрочем, и там в последние годы влияние официальных палестинских властей ослабевает с каждым днем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран План размежевания Ариэля Шарона вызвал сопротивление поселенцев

Фото: Oded Balilty / AP План размежевания Ариэля Шарона вызвал сопротивление поселенцев

Фото: Oded Balilty / AP

В условиях отсутствия палестинского единства все переговоры о палестино-израильском урегулировании потеряли смысл. Да и израильтяне не получили безопасность и в большинстве своем разочаровались как в мирных переговорах «в стиле Осло», так и в других односторонних действиях. Но попытки договориться все же предпринимались до 2014 года, когда мирный процесс был похоронен окончательно, несмотря на все усилия международных посредников.

В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп перечеркнул формулу «Два государства для двух народов», на основе которой все эти годы шли переговоры. Возникли другие идеи. В частности, США предлагали Махмуду Аббасу отказаться от идеи независимого палестинского государства и подумать о создании конфедерации с Иорданией. Были и другие предложения, суть которых лежала в обмене экономических благ на мир и безопасность. Президент США назвал свой план сделкой века. Но палестинцы отвергли американское посредничество.

Затем США пошли другим путем: они сделали ставку на нормализацию отношений Израиля с арабскими странами. Так появились «Соглашения Авраама».

В 2020 году были установлены дипломатические отношения Израиля с ОАЭ и Бахрейном. Потом последовало Марокко. Был также установлен диалог с Суданом.

Сегодня в повестке дня — нормализация отношений с Саудовской Аравией. Однако тут есть одно но. При президенте Трампе «Соглашения Авраама» выглядели как попытка оставить за боротом палестинский вопрос, который всегда был главным препятствием для нормализации отношений между Израилем и арабскими странами. Но с приходом новой президентской администрации в Вашингтоне ситуация изменилась. При президенте Джо Байдене США вновь вернулись к старой формуле «Два государства для двух народов», которой также продолжает придерживаться все мировое сообщество. Более того, аккурат в годовщину «Осло» госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Саудовская Аравия дала понять Вашингтону: палестинская проблема станет играть центральную роль в любом будущем соглашении с Израилем. «И по нашему мнению, конечно, это должно включать в себя решение о двух государствах»,— сказал Энтони Блинкен. По мнению многих экспертов, Израиль зря рассчитывает, что палестинская тема уже не имеет значения для большинства арабских стран. Это далеко не так, даже если она больше имеет эмоциональный окрас, чем рациональный.

Второй вопрос — какие гарантии от Израиля в отношении палестинцев будут приемлемы для Эр-Рияда? А еще более важный вопрос — готово ли одно из самых крайне правых правительств в истории Израиля пойти даже на символические уступки палестинцам? Не говоря уже о двухгосударственной формуле, которая абсолютно неприемлема для значительной части партий, входящих в правящую коалицию Израиля.

Есть и третий вопрос: поверят ли палестинцы каким-либо обещаниям израильтян даже под саудовские и американские гарантии? С самого начала палестинцы резко критиковали процесс нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, но в итоге они начали диалог с Саудовской Аравией по этому вопросу. Очевидно, что идет обсуждение того, что именно было бы для них приемлемым. Но опять же — речь идет только о руководстве в Рамалле. Совсем другой позиции придерживаются «Хамас» и другие радикальные палестинские группировки. Да и большинство палестинцев (56%) считает, что достижение соглашения между Саудовской Аравией и Израилем о нормализации отношений — это печальное развитие событий, которое отрицательно повлияет на шансы урегулирования палестино-израильского конфликта.

Без надежды

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Еврейский поселенец снимает медузу с дома прежде чем покинуть поселение в секторе Газа

Фото: David Silverman / AP Еврейский поселенец снимает медузу с дома прежде чем покинуть поселение в секторе Газа

Фото: David Silverman / AP

К 30-летию Норвежских соглашений обе стороны конфликта оказались лишенными надежды. «Я никогда не видел Западный Берег таким, какой он есть на данный момент. Я приезжал сюда и уезжал отсюда почти 30 лет, и хуже я его не видел»,— заявил в преддверии годовщины соглашений, подписанных в Осло, специальный координатор ООН по Ближнему Востоку Тор Веннесланд.

Только с начала этого года в терактах погибли 32 израильтянина и двое иностранцев, а в результате израильских военных операций — более 220 палестинцев.

Число израильских поселенцев на оккупированных территориях выросло с 1993 по 2023 год со 121 тыс. до более чем 700 тыс. человек. Население Израиля сегодня составляет около 9,7 млн человек, из них евреи — примерно 7,1 млн, то есть поселенцы — это 10% еврейского населения страны, и не считаться с их мнением просто невозможно.

Израильские поселенцы стали одной из решающих политических сил в израильском Кнессете и правительстве. Среди них министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, а также Бецалель Смотрич, министр финансов и де-факто гражданский губернатор Западного берега. Они выступают за то, чтобы заполнить Западный берег поселениями и поселенцами. Как сказал Бецалель Смотрич, палестинцы должны потерять всякую надежду на создание собственного государства. Такие политики — голос тех, кто с самого начала выступал против Норвежских соглашений, и тех, кто получил травму размежевания.

Среди палестинцев также выросло новое поколение, которое не имеет практически никакого опыта сосуществования с израильтянами. Настроения становятся все более радикальными. Фактически сейчас регион живет в условиях третьей интифады.

«Молодое поколение палестинцев, выросшее в среде, где доминируют стены, контрольно-пропускные пункты и вездесущая израильская армия, испытывает гнев, негодование и отчаяние. С другой стороны, молодое поколение израильтян выросло в мире, где доминируют ракетные обстрелы, взрывы террористов-смертников и повествование, изображающее палестинцев как вечных врагов. Это поколение не выросло с идеалами "Осло". Все, что они знают,— это реальность, в которой они живут сейчас»,— сказал «Ъ» председатель Фонда развития Иерусалима, активист палестинского движения «Фатх» Самер Синджилауи.

Какие варианты есть — точно сказать не может никто. Одни по-прежнему считают, что нет альтернативы продолжению реализации соглашений, подписанных в Осло, и формулы «Два государства для двух народов». Сторонники этого мнения среди израильтян подчеркивают, что только благодаря Норвежским соглашениям Израиль смог выйти из своеобразной международной изоляции — наладить контакты с Евросоюзом, установить мир с Иорданией в 1994 году, начать процесс нормализации отношений с арабскими странами, Африкой, активизировать контакты со многими азиатскими странами, включая Китай. После «Осло» в Израиле начался экономический бум. И демонстративный отказ от общепризнанных принципов урегулирования может привести к обратному эффекту.

Тем более что даже часть тех, кто скептически настроен по отношению к Норвежским соглашениям, уверена: Израилю нужно отделиться от палестинцев. «Бесспорно "соглашение Осло" имеет массу недостатков, но неслучайно за 30 лет, прошедших с момента подписания соглашения, когда чаще всего у власти были правые правительства (в основном во главе с Нетаньяху), они не были отменены. И это потому, что главенствующий принцип остался неизменным — мы должны отделиться от палестинцев»,— сказал «Ъ» лидер парламентской оппозиции и бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид. «Нам нечего делать в Дженине и Шхеме (Наблус.— "Ъ"). При этом Иерусалим должен остаться нашим. Крупные поселенческие блоки, такие как Маале-Адумим и Ариэль, останутся израильскими навсегда, но в то же время мы должны приложить осторожные усилия для того, чтобы отделиться от палестинцев. При этом у палестинцев не будет права на возвращение беженцев, так как это прикончит сионизм»,— подчеркнул он. Господин Лапид также отметил, что подход к решению конфликта израильских правых и левых одинаково ошибочен: «Правые выступают за то, чтобы ничего не делать и надеяться, что Всевышний решит проблему за нас. А левые говорят, что мы сейчас подпишем на клочке бумаге соглашение, и все полюбят друг друга и наступит мир во всем мире». Сам он считает, что необходимо «осторожное соглашение», которое позволит разделить (насколько это возможно) силы израильтян и палестинцев при сохранении безопасности Израиля.

Фотогалерея Израиль и сектор Газа обмениваются ракетными ударами Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 5 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по целям в секторе Газа

На фото: уничтоженный ракетными ударами дом Фото: Adel Hana / AP Как заявили в пресс-центре ЦАХАЛа, израильская армия проводит антитеррористическую операцию под названием «Рассвет» против «Палестинского исламского джихада» Фото: IDF / AFP В ходе первой серии ударов были убиты около 15 радикалов, в том числе командир группировки

На фото: похороны убитого в результате авиаудара командира «Палестинского исламского джихада» Фото: Mahmud Hams / AFP На израильской территории был объявлен режим «особого положения» для расширения возможностей правительства по рационализации усилий в сфере защиты населения

На фото: спасатели и пожарные после израильского авиаудара Фото: Mohammed Abed / AFP Жителям приграничных районов рекомендовали оставаться вблизи бомбоубежищ, в районах в 80 км от Газы запрещены массовые собрания

На фото: спасатели эвакуируют пострадавшего после ракетного удара Фото: Reuters / Mohammed Salem Министр обороны Израиля Бени Ганц утвердил приказ о призыве из резерва до 25 тыс. солдат для оперативных целей

На фото: протесты палестинцев против боевых действий на подконтрольной Израилю территории Западного берега реки Иордан Фото: Reuters / Mussa Qawasma Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что власти страны не заинтересованы в масштабной военной операции, однако готовы к этому Фото: Reuters / Mussa Qawasma С территории сектора Газа по Израилю была выпущена 71 ракета, девять из них не долетели до целей. Израильская армия выпустила несколько десятков предупреждений о срабатывании сирены тревоги в разных районах страны Фото: Ariel Schalit / AP Последствия авиаудара в секторе Газа Фото: Hatem Moussa / AP Тель-Авив открыл все общественные бомбоубежища на территории города

Ракетные удары сектора Газа в сторону Израиля Фото: Fatima Shbair / AP Уничтоженный дом в секторе Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Последствия авиаударов в секторе Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Взрыв от израильского авиаудара Фото: Reuters / Mohammed Salem Следующая фотография 1 / 13 5 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по целям в секторе Газа

На фото: уничтоженный ракетными ударами дом Фото: Adel Hana / AP Как заявили в пресс-центре ЦАХАЛа, израильская армия проводит антитеррористическую операцию под названием «Рассвет» против «Палестинского исламского джихада» Фото: IDF / AFP В ходе первой серии ударов были убиты около 15 радикалов, в том числе командир группировки

На фото: похороны убитого в результате авиаудара командира «Палестинского исламского джихада» Фото: Mahmud Hams / AFP На израильской территории был объявлен режим «особого положения» для расширения возможностей правительства по рационализации усилий в сфере защиты населения

На фото: спасатели и пожарные после израильского авиаудара Фото: Mohammed Abed / AFP Жителям приграничных районов рекомендовали оставаться вблизи бомбоубежищ, в районах в 80 км от Газы запрещены массовые собрания

На фото: спасатели эвакуируют пострадавшего после ракетного удара Фото: Reuters / Mohammed Salem Министр обороны Израиля Бени Ганц утвердил приказ о призыве из резерва до 25 тыс. солдат для оперативных целей

На фото: протесты палестинцев против боевых действий на подконтрольной Израилю территории Западного берега реки Иордан Фото: Reuters / Mussa Qawasma Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что власти страны не заинтересованы в масштабной военной операции, однако готовы к этому Фото: Reuters / Mussa Qawasma С территории сектора Газа по Израилю была выпущена 71 ракета, девять из них не долетели до целей. Израильская армия выпустила несколько десятков предупреждений о срабатывании сирены тревоги в разных районах страны Фото: Ariel Schalit / AP Последствия авиаудара в секторе Газа Фото: Hatem Moussa / AP Тель-Авив открыл все общественные бомбоубежища на территории города

Ракетные удары сектора Газа в сторону Израиля Фото: Fatima Shbair / AP Уничтоженный дом в секторе Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Последствия авиаударов в секторе Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Взрыв от израильского авиаудара Фото: Reuters / Mohammed Salem Смотреть

Но есть и те, кто не верит, что разделение возможно. Так, в интервью сайту Newsru член израильской делегации в Мадриде Шломо Бен-Ами, который в дальнейшем также принимал участие в серии палестино-израильских переговоров (в том числе и в качестве и. о. главы МИДа), отметил: если раньше проведение границ между Израилем и Палестиной было сложным, то теперь оно практически невозможно. Он также уверен, что, если Палестина обретет независимость в полном смысле этого слова, она не сможет полноценно существовать (в первую очередь с точки зрения экономики). Однако господин Бен-Ами убежден, что решение палестинского вопроса необходимо — и прежде всего самому Израилю, чтобы окончательно не превратиться в государство апартеида. Одной из опций, с его точки зрения, является конфедерация Палестины с Иорданией.

Есть и другие мнения. В частности, пока робко, но все же звучит идея сосуществования евреев и палестинцев в рамках одного государства. Об этом говорят и с израильской стороны, и с палестинской. Особенно популярна эта идея среди представителей палестинской интеллигенции в Восточном Иерусалиме, так как они оказались, по сути, между двумя мирами. Говорят об этом и некоторые политики в Рамалле. «Жить в условиях апартеида — это не вариант для палестинцев. Единственная оставшаяся альтернатива жизни в государстве апартеида (реальность такова, что палестинцы и израильтяне уже живут в одном государстве, контролируемом Израилем) — это одно демократическое государство с равными национальными и гражданскими правами, включая право палестинского народа на самоопределение»,— считает палестинский парламентарий, председатель движения «Палестинская национальная инициатива» Мустафа Баргути.

Но пока это все нереализуемые планы. Официальное палестинское руководство и международное сообщество не отказываются от двухгосударственной формулы.

Действующее израильское правительство формулирует реалии, при которых эта формула вряд ли может быть реализуема. А большинство граждан с обеих сторон конфликта растеряно. Они не знают, во что верить и на что надеяться, но знают, чего совершенно точно не хотят.

Сегодня, через три десятилетия после соглашений, подписанных в Осло, израильтяне и палестинцы едины в своем негативном к ним отношении. Согласно последним опросам, 63% израильтян и 68% палестинцев думают, что соглашения нанесли ущерб их национальным интересам.

Что делать дальше — не знает никто. 58% палестинцев поддерживают возврат к вооруженной борьбе, 83% израильтян не согласны вести переговоры при продолжающихся террористических атаках.

При этом только 36% израильтян выступают за формулу «Два государства для двух народов», территориальный компромисс и отделение от палестинцев, 28% поддерживают аннексию Западного берега и предоставление гражданских, но не политических прав палестинцам, 11% хотели бы жить в одном государстве для двух народов с равными правами для всех, и 25% настолько устали от этого всего, что не знают, что сказать.

И среди палестинцев только 32% поддерживают урегулирование на основе формулы «Два государства для двух народов». 71% считает, что решение о создании двух государств уже невозможно из-за расширения поселений. Но в целом палестинцы не собираются отказываться от идеи независимой Палестины и от своего права на эту землю. Впрочем, как и израильтяне.

Марианна Беленькая