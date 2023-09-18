Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На «Зарядье» становись»!

Как в Москве отпраздновали появление нового мэра

18 сентября в концертном зале «Зарядье» прошла церемония вступления Сергея Собянина в должность мэра Москвы. Президент России Владимир Путин тоже приехал в «Зарядье». И специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников — тоже.

Сергей Собянин был благословлен образом Казанской иконы Божией Матери

Сергей Собянин был благословлен образом Казанской иконы Божией Матери

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сергей Собянин был благословлен образом Казанской иконы Божией Матери

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Несколько дней назад в «Зарядье» все уже, кажется, собирались. Тогда, в позапрошлую субботу, был День города и второй день единого дня голосования (как показали результаты, скорее Дня единого голосования). Приезжали и Владимир Путин, и Сергей Собянин, и лидеры партий, и, кажется, все сочувствующие.

Были и отличия. Во-первых, в буфете нынче кормили получше. Хотя и в прошлый раз никто не жаловался. Однако тогда никто не жаловался на прошутто и сыр с плесенью. А в этот раз никто не жаловался на оладьи с красной и щучьей икрой и нежные и сочные (по рассказам) фаланги и коленца камчатского краба. Да, по рассказам — ибо краб ушел в первую очередь, и уж не на своих двоих (а вернее, восьми).

Ну и, конечно, прежде всего дамы налегали с утра на шампанское («Абрау-Дюрсо», брют). Да, почти никто из них, поднявшихся на второй этаж, где буфет, не прошел, по моим наблюдениям, мимо столика с шампанским.

А что, для настроения, пока что ничем таким не приподнятого на должную для церемонии высоту.

Хотя оно по всем признакам должно было быть прекрасным. Ведь главным для тех, кто расположился и на первом этаже, и на втором, и на минус первом, где заходили в партер, было то великое обстоятельство, что они уже здесь. То есть что их пригласили.

Это же в конце концов залог всех будущих побед.

И это в какой-то мере подтвердил глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. Он ведь много лет был председателем Московской городской думы, просто бессменным.

— Вы, наверное, не пропустили ни одной такой церемонии за много лет? — спросил я его.

— Не пропустил. Погодите... Дайте вспомнить... Да, первый раз, наверное, в 1996-м это было... Михалыч тогда первый раз стал мэром (в 1996 году Юрий Лужков был впервые избран мэром.— “Ъ”). Но это примерно...

— И сколько раз он потом еще участвовал в такой церемонии?

— Четыре или пять... Но первые церемонии проходили в Белом зале на Тверской, 13, и там гостей было сто человек, не больше.

— А что, Юрий Лужков не любил такие торжества?

— Не в этом дело,— пожал плечами Владимир Платонов.— Там перекрытия были деревянные. Опасно просто. Пол мог провалиться.

— А, и поэтому решили больше ста не собираться,— понял я.

— Конечно,— кивнул Владимир Платонов.— Тогда ведь «Зарядья» не было.

В фойе играла неназойливая музыка. Я прислушался: «Ну что сказать вам, москвичи, на прощанье?..» Я сначала подумал, что это, короче, не та песня, а потом вдруг осознал, что все это значит.

Уходит один мэр, с которым должны попрощаться дорогие мои москвичи, и приходит другой. Имя одно, а человек, скорее всего, разный. И правительство Москвы будет, как известно, расформировано и назначено. Может, внешне тоже ничего не изменится. А люди сами себя переосмыслят. Ведь может же быть такое.

— Зато,— сказал я Владимиру Платонову,— тогда хоть и сто человек было в Белом зале, зато случайных людей не было. А сейчас не меньше тысячи же!

— Между тем, я вас уверяю,— задумавшись над моими словами, ответил вскоре Владимир Платонов,— что случайных людей здесь и сейчас нет.

Это было мудро с его стороны.

В какой-то момент всех, кто был на втором и первом этажах, вдруг словно смыло волной душевного подъема на минус первый этаж. Там был главный вход.

Первый ярус между тем занял хор. Слева расположились женская часть хора, справа — мужская. Из партера при этом убрали все кресла. Как и пять лет назад, всем было предложено постоять. Впрочем, затягивать не планировали.

Рядом со мной в зале стояла телеведущая Арина Шарапова, которая считала, что начнется в 12:00, и ни минутой позже. Она, конечно, проиграла. Но только в этом. А так-то одно из восьми доверенных лиц Сергея Собянина проиграть не могло. Только вместе с ним.

— На прошлой церемонии,— отметила Арина Шарапова,— было, между прочим, не так тесно.

— Но все-таки и не сто человек тоже было,— со знанием дела заметил я.— А то, если вы не в курсе, раньше такие мероприятия проходили в Белом зале мэрии, там перекрытия деревянные, больше ста человек никак нельзя было позвать.

Рассказывал я Арине Шараповой, а услышали очень многие. Человек, может, сто. И все, мне кажется, отдали должное этому сравнению.

Гости церемонии особо не церемонились

Гости церемонии особо не церемонились

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Гости церемонии особо не церемонились

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Не сто,— согласилась Арина Шарапова,— но такое впечатление, что в прошлый раз намного меньше. Но, с другой стороны, за эти пять лет и свершений больше.

— А вы как доверенное лицо агитировали за мэра? Была кампания? — поинтересовался я.

— Да,— кивнула она,— встречалась с людьми. По двести, триста человек. Слушали внимательно... Возможно, потому, что я хорошо говорю.

— Разве Сергея Собянина надо было агитировать? Ведь все на наших глазах происходит,— спрашивал я.

— Плохих вопросов не задавали,— пояснила Арина Шарапова.— Но было много уточняющих.

Была примерно четверть первого, когда рядом с нами в обморок упала первая женщина в красивом красном, кажется, платье. Она просто начала медленно оседать на пол. И меня поразило, как просто откуда-то из-под земли взялся молодой человек в форме спасателя. И он даже успел подхватить ее. Честное слово, это было похоже на чудо.

— Воды! Есть у кого-нибудь вода?! — понеслось со всех сторон.

Да, народу, может, и правда было многовато (воды, впрочем, ни у кого не оказалось. Правда, я потом, во время церемонии, был удивлен, когда увидел, как одна девушка, тоже рядом с нами, как ни в чем не бывало достала бутылку с водой и несколько раз подряд в течение минут десяти с удовольствием отпила из пластиковой бутылки, которую, выходит, сберегла). Надышали. И начать лучше было ровно в 12:00. Но тут уж ни от кого не зависело. Кроме Владимира Путина, конечно.

Женщина между тем, надо отдать ей должное, сама пришла в себя, и даже без воды. И решила остаться. Ее уговаривали выйти из зала, но она, видимо, считала, что должна быть здесь и сейчас, пока снова не начала оседать. Тут уж ее никто не стал спрашивать, и ее то ли повели, то ли понесли к выходу. И по дороге, гвозди бы делать из этих людей, она снова пришла в себя и по проходу, где вот-вот навстречу ей, получается, должна была выдвинуться по направлению к микрофонам в центре зала рота почетного караула с флагом Москвы и Уставом города, эта немолодая женщина шла уже снова сама. Оставалось лишь гордиться ею.

И все такие были в этом зале.

Первые слова, которые произнес в микрофон ведущий, были предсказуемы:

— Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!

— Среди видимых достижений — их много, но среди видимых, значимых, понятных для каждого человека — это по-настоящему прорывная модернизация транспортной системы,— произнес президент.


Следовательно, есть и невидимые достижения. То есть их вообще никто не видит. Но главное, что они есть.

А еще есть непонятные достижения. Никто их не понимает. Но и они есть.

И, в конце концов, есть незначительные. О них вообще не стоит говорить.

— Мы много об этом говорим,— тем не менее продолжил Владимир Путин,— вы много уделяете этому внимания. Имею в виду прежде всего, конечно, общественный транспорт. Его удобство, доступность и скорость уже по достоинству оценили жители всего столичного региона да и все, кто приезжает в Москву!

Владимир Путин горячо одобрил деятельность Сергея Собянина

Владимир Путин горячо одобрил деятельность Сергея Собянина

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин горячо одобрил деятельность Сергея Собянина

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На самом деле, если говорить по существу, надо просто согласиться с этим. Это ведь невероятно все. И будет продолжаться теперь еще пять лет. И целых пять лет, за которые в мире и в стране может произойти все, что угодно, то есть просто все,— за город можно быть совершенно спокойным. В этом главная правда.

Сергей Собянин дал клятву быть хорошим мэром и был объявлен вступившим в должность мэра Москвы.

— Город,— сказал он,— это постоянное движение... Это борьба! Борьба за людей, за их таланты, за то, чтобы над нами было мирное небо. И это сегодня не пустые слова...

Да, в этот раз город достался Сергею Собянину, как говорится, с большой нагрузкой. Просто с гигантским обременением.

— Мы реально, практически каждодневно вместе с вооруженными силами России защищаем безопасность нашего неба над Москвой.

Каково представить такие слова пять лет назад? Никаково.

Сергей Собянин передал слово патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

— От Русской православной церкви, от православных города Москвы поздравляю вас со вторичным вступлением в должность мэра города Москвы! — отметил патриарх.

Он отчего-то считал это вступление вторичным. Но разве оно не заслуживало внимания, в том числе его и прямо сейчас?

— Вы относитесь к числу людей, облеченных властью, которые защищают свой мандат искренне и вкладывая не только рациональный подход к решению проблем, но также разделяете с москвичами их радости и скорби, и, значит, ваше сердце включено в эту работу. А иначе быть не может! Роботы могут исполнять свои обязанности, которые им поручает человек, но они не могут чувствовать! — неожиданно произнес патриарх.

Последняя фраза была, надо думать, не про Сергея Собянина. Почему вдруг патриарх заговорил про роботов? Бог его знает. Здесь просматривалась, мне кажется, и тема искусственного интеллекта, которая по понятным причинам может не давать покоя главе Русской православной церкви.

Какая-то угроза ее стабильному положению в его крепнущем влиянии на умы и даже души и правда видится, хоть и смутно...

Фотогалерея

Инаугурация Сергея Собянина

Предыдущая фотография
Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сергей Собянин и председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова на церемонии

Сергей Собянин и председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вынос Устава города Москвы бойцами роты Почетного караула

Вынос Устава города Москвы бойцами роты Почетного караула

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации Сергея Собянина

Президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации Сергея Собянина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выступление артистов хора

Выступление артистов хора

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Московской области Андрей Воробьев (справа)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Церемония инаугурации в концертном зале «Зарядье»

Церемония инаугурации в концертном зале «Зарядье»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Ректор МГУ Виктор Садовничий (в центре) и председатель Московской городской думы Алексей Шапошников (справа)

Ректор МГУ Виктор Садовничий (в центре) и председатель Московской городской думы Алексей Шапошников (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) на своей инаугурации

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) на своей инаугурации

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Бывший первый заместитель мэра Москвы Владимир Ресин (второй справа), певица Надежда Бабкина (четвертая справа)

Бывший первый заместитель мэра Москвы Владимир Ресин (второй справа), певица Надежда Бабкина (четвертая справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гости церемонии инаугурации

Гости церемонии инаугурации

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заместиитель мэра Москвы Анастасия Ракова (справа)

Заместиитель мэра Москвы Анастасия Ракова (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Депутат Мосгордумы, худрук «Театра Луны» Евгений Герасимов (в центре) фотографируется с гостями церемонии

Депутат Мосгордумы, худрук «Театра Луны» Евгений Герасимов (в центре) фотографируется с гостями церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов (слева) и телеведущий Владимир Соловьев

Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов (слева) и телеведущий Владимир Соловьев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Московского международного дома музыки Владимир Спиваков

Президент Московского международного дома музыки Владимир Спиваков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина (в центре) и певица Диана Гурцкая (справа)

Первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина (в центре) и певица Диана Гурцкая (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прокурор города Москвы Денис Попов (в центре)

Прокурор города Москвы Денис Попов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов (слева) и помощник президента России Дмитрий Миронов

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов (слева) и помощник президента России Дмитрий Миронов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров

Генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный (в центре)

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, президент Российской академии наук Геннадий Красников и генеральный директор Большого театра Владимир Урин

Слева направо: специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, президент Российской академии наук Геннадий Красников и генеральный директор Большого театра Владимир Урин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Помощник президента России Дмитрий Миронов

Помощник президента России Дмитрий Миронов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 23

Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сергей Собянин и председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вынос Устава города Москвы бойцами роты Почетного караула

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации Сергея Собянина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выступление артистов хора

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Московской области Андрей Воробьев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Церемония инаугурации в концертном зале «Зарядье»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Ректор МГУ Виктор Садовничий (в центре) и председатель Московской городской думы Алексей Шапошников (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) на своей инаугурации

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Бывший первый заместитель мэра Москвы Владимир Ресин (второй справа), певица Надежда Бабкина (четвертая справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гости церемонии инаугурации

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заместиитель мэра Москвы Анастасия Ракова (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Депутат Мосгордумы, худрук «Театра Луны» Евгений Герасимов (в центре) фотографируется с гостями церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов (слева) и телеведущий Владимир Соловьев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Московского международного дома музыки Владимир Спиваков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина (в центре) и певица Диана Гурцкая (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прокурор города Москвы Денис Попов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов (слева) и помощник президента России Дмитрий Миронов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, президент Российской академии наук Геннадий Красников и генеральный директор Большого театра Владимир Урин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Помощник президента России Дмитрий Миронов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Смотреть

— Видимо, никогда роботы не будут управлять людьми,— совсем, казалось, отвлекся патриарх от главной темы мероприятия.— Особенно массами людей. А если это произойдет, то тогда, значит, мы близки к концу человеческой цивилизации!

Вот именно это и называется, если я ничего не путаю, начал за здравие, а кончил за упокой. Теперь еще и об этой напасти думать. Можно было хотя бы не сегодня? Нет, нельзя.

— Но никогда, я думаю, человек не потеряет способности, опираясь на свой ум, образование, на поддержку других людей, осуществлять высокие государственные обязанности! — все-таки с оптимизмом продолжил патриарх.— Нигде в мире сейчас не строятся сегодня сотни храмов. В Москве строятся!.. И никто не приказывает сверху: ни мэр, ни президент, ни даже патриарх!

Иерархия выглядела рискованной.

Сергей Собянин с большим отрывом выиграл выборы мэра Москвы

— В мегаполисе, в столице сверхдержавы именно такой духовный настрой у нашего народа! Если так, Россия непобедима!.. Когда рассказываешь об этом нашим, как теперь говорят, западным партнерам (очевидно, папе римскому.— А. К.), то они даже иногда не понимают, о чем речь идет. Настолько все это не соответствует тому, что у них происходит! Даже духовные лидеры как бы уже похоронили свое служение. Понимают, что секулярное западное безбожное общество уделило им ма-а-ленький такой сектор бытия! И они согласились с этой ролью! У нас все как бы наоборот! — заверил патриарх.

Смущает только это «как бы».

После выступления патриарх благословил мэра образом Казанской иконы Божией матери, «чтобы она хранила вас на всех путях вашей жизни». Обнимались, целовались.

Ну а что, как-то по-домашнему в конце концов вышло.

У дверей всем гостям выдавали подарки в большом белом пакете. В пакете лежали две книжки. Одна называлась «Москва. Для тебя». А вторая — «Москва. Реставрация. 2011/2023». Мне кажется, Юрий Лужков бы не одобрил.

А еще я, выйдя после церемонии на улицу, где пошел животворящий, видимо, дождь, все думал про ту немолодую женщину, которая падала в обморок в зале.

Она ведь всего этого не слышала и не видела.

И вспомнить-то как бы нечего будет.

Андрей Колесников

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...