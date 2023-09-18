Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы

В концертном зале «Зарядье» прошла церемония вступления Сергея Собянина в должность мэра Москвы после его переизбрания по итогам выборов 8–10 сентября.

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«Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию РФ, федеральное законодательство, Устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей»,— произнес господин Собянин текст официальной присяги (цитата по «Интерфаксу»).

Сергею Собянину, согласно правилам инаугурации, вручили удостоверение и должностной знак мэра города. После этого он поблагодарил москвичей за одобрение его кандидатуры на выборах, а также выразил признательность президенту, правительству и парламенту за «огромную поддержку, которую они оказывают нашему городу».

На церемонии присутствовали президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл. Господин Путин в ходе своего выступления отметил «по-настоящему прорывную модернизацию транспортной системы», проведенную в городе при Сергее Собянине.

Сергей Собянин занимает должность мэра Москвы с октября 2010 года. 12 сентября Мосгоризбирком опубликовал итоговые результаты выборов, согласно которым господин Собянин набрал 76,39% голосов. Это позволило ему стать мэром в четвертый раз.

Сентябрьские региональные выборы стали наиболее масштабными за пять лет по количеству губернаторских кампаний. Действующие губернаторы и врио переизбрались на новые сроки во всех регионах, где голосовали за их руководителей. По мнению экспертов, единый день голосования мог быть репетицией перед президентскими выборами в марте следующего года.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Репетиция спокойствия».

Петр Бузлаев