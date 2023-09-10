И сразу все устроилось

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин по итогам завершившихся в воскресенье выборов переизбран на новый срок, набрав, по предварительным данным, более 75% голосов. Трехдневное голосование в столице прошло спокойнее обычного, а подавляющее большинство избирателей предпочли воспользоваться электронным форматом волеизъявления. Кандидаты и их штабы серьезных нарушений не заметили и констатировали будничный характер завершившейся кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Москвичей, сохранивших верность бумажному бюллетеню (слева), на этих выборах оказалось вчетверо меньше, чем любителей электронного голосования

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Москвичей, сохранивших верность бумажному бюллетеню (слева), на этих выборах оказалось вчетверо меньше, чем любителей электронного голосования

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Склонность москвичей к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) ярко проявилась еще к вечеру субботы, когда число проголосовавших таким способом горожан превысило 2 млн человек. Всего же онлайн-голосование в итоге предпочли более 2,7 млн столичных избирателей (более 80% от принявших участие в выборах) против 570 тыс., воспользовавшихся бумажными бюллетенями. В итоге в «электронном зачете» уверенно победил действующий мэр Сергей Собянин, получивший более 77% голосов. Последующие места заняли Леонид Зюганов (КПРФ, 8%), Борис Чернышов (ЛДПР, 6%), Владислав Даванков («Новые люди», 5,1%) и Дмитрий Гусев (СРЗП, 3,9%). После подсчета первых бумажных бюллетеней (3,5% протоколов) результат градоначальника был практически тем же — 77,9%.

Уход большинства избирателей в интернет сильно поменял привычную картину на участках, которые на выходных выглядели пустовато. А почти у всех, кто туда все-таки пришел, находилась на это особая причина.

«Да просто хотелось посмотреть, как тут оно все, я первый раз голосую,— рассказал молодой житель Кунцево Леонид.— Разочарован? Да не то чтобы, хотя самому и правда можно было не ходить».

С ровесником поспорил политически подкованный москвич Сергей, по всей видимости, и сагитировавший товарища на воскресную вылазку: «У меня знакомый есть, в крипте шарит, за блокчейн объяснить может, так даже он нормально объяснить не смог, можно ли этой системе доверять».

Политические предпочтения кунцевская молодежь оставила при себе, в отличие от пенсионерки Елены Владимировны, решившей очно поддержать действующего мэра. «На выборах в Госдуму я голосую за коммунистов,— доложила она.— На президентских — за Владимира Владимировича, здесь — за Собянина». Бумажный бюллетень пенсионерка не требовала, поскольку не заметила между формами «вообще никакой разницы», и проголосовала через установленный на участке терминал электронного голосования (ТЭГ).

Вопреки курсу на цифровизацию и популяризацию ДЭГ, спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители всех думских фракций проголосовали на избирательных участках. Обитатели центра, попавшиеся корреспонденту “Ъ” в воскресенье, тоже оказались убежденными традиционалистами. Житель Тверского района Вячеслав мотивировал очную явку недоверием к новому формату. Его сомнения разделила соседка по району Марина: «Пока у меня не отняли право голосовать бумагой, я буду голосовать бумагой,— на ходу бросила она.— Мой кандидат? А вам это зачем?» Вообще открыто своим выбором, за редким исключением, делились в основном сторонники мэра. «Голосовал за Зюганова — лично, через бюллетень, как в газете (видимо, речь о партийной "Правде".— “Ъ”) и рекомендовали»,— признался москвич Федор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голосование на выборах мэра Москвы

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Голосование на выборах мэра Москвы

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Леонид Зюганов подал пример. Его шумное явление в компании сторонников на участок в театре «Вишневый сад» погрузило систему в ступор: бюллетень кандидату не могли выдать добрых пять минут. Промедление, впрочем, политика не смутило: «Всегда хочется покритиковать в день выборов, и обычно нарушений бывает много, но вынужден признать, что выборы проходят с минимальным количеством нарушений».

С кандидатом, правда, слегка поспорил член его штаба Сергей Удальцов. По его мнению, в этом году власти Москвы сделали все, чтобы кампания получилась «не особо конкурентная, не особо заметная».

Размеренный темп голосования отметил и кандидат от ЛДПР Борис Чернышов: «Пока все идет спокойно, москвичи голосуют достаточно активно». Он рассказал, что информации о значимых нарушениях, помимо случая на Соколиной Горе, где наблюдатели зафиксировали подмену бюллетеней в сейф-пакетах, в партийный штаб не поступало. «Насколько могу судить по своим однопартийцам, в этом году у москвичей популярно ДЭГ,— добавил либерал-демократ.— Многие сторонники ЛДПР делятся, что проголосовали онлайн». Популярность и благотворное воздействие нового формата отметил и кандидат Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»): «Мы замечаем, что нарушений стало значительно меньше, это связано с электронным голосованием». Вместе с тем справоросс похвастался, что его кампания уже дает предварительные итоги (московские власти начали бороться с замеченными эсерами проблемами), и сообщил, что в последние дни его штаб бросил все силы на то, чтобы привести на участки сторонников: «Тех, кто обращался в центры защиты прав граждан, на депутатские приемы, приходил на встречи, ходил на наши мероприятия. Мы все силы бросили на это».

Связь со сторонниками подчеркнули и «Новые люди». Волонтеры в штабе их кандидата Владислава Даванкова «повисли» на телефонах и пообещали не расходиться до самого подведения итогов. «Они прозванивают наблюдателей, чтобы понимать, какая обстановка, и принимают звонки от сторонников,— объяснила “Ъ” руководитель московской ячейки Анна Дробот.— Многие, столкнувшись с ТЭГ, интересуются, как правильно голосовать». Нарушения партийцы, по словам госпожи Дробот, фиксировали в первые дни, «когда члены комиссий не предлагали проголосовать бумажным вариантом»: «Мы замечание сделали, люди исправились и начали предлагать оба варианта».

Традиционно в дни голосования в Москве работал Общественный штаб по наблюдению за выборами, который в этом году расположился в бизнес-центре «Красная роза». Здесь же разместили центр видеонаблюдения за голосованием на участках и около 100 принтеров, которые печатали «бумажный след» ДЭГ.

Руководитель штаба Вадим Ковалев рассказал “Ъ”, что за три дня голосования в штаб поступило около 250 «сигналов». «Сигналы — это либо мы сами видели какие-то ситуации на камерах видеонаблюдения с участков, требующие проверки, либо видели сообщения в соцсетях»,— пояснил господин Ковалев. Он уточнил, что в штабе зафиксировано три серьезных случая, которые повлекли за собой опечатывание ящиков для голосования и дальнейшее разбирательство с участием Мосгоризбиркома (МГИК). Грубейшее нарушение, по его словам, произошло 9 сентября на участке №1246 в районе Соколиная Гора, где глава комиссии рано утром вскрыла сейф-пакет с бумажными бюллетенями. Видео опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов, штаб направил на участок мобильную группу для выяснения обстоятельств. В результате МГИК решил аннулировать все бумажные бюллетени на этом участке за 8 сентября, глава УИК отстранена от работы.

На другом участке в центре Москвы наблюдатель заметил, как избирательница получила один бюллетень, но в урну бросила два, рассказал Вадим Ковалев. Эту урну тоже опечатали до выяснения всех обстоятельств. Похожая ситуация произошла и на одном из участков на Проспекте Вернадского.

«В кабинку зашла девушка, сделала селфи и затем опустила в ящик для голосования явно больше одного листа бумаги. Этот ящик сразу же отстранили и опечатали до выяснения обстоятельств, что еще за листы в него попали»,— рассказал глава общественного штаба.

Кроме того, в соцсетях появлялись сообщения, что москвичи не могли на своем участке получить бумажный бюллетень, хотя эта опция, несмотря на ДЭГ и ТЭГ, оставалась доступной для всех. Вадим Ковалев, однако, сказал, что в штаб жалоб на невыдачу бумажного бюллетеня не поступало. «Это было бы серьезнейшим нарушением, и мы, и МГИК немедленно бы на это отреагировали,— заверил он.— Были ситуации, когда человек голосовал через ТЭГ, но потом осознавал, что это не предусматривает бумажного бюллетеня, то есть не до конца понял процесс». Случаи, когда горожане жаловались, что им слишком навязчиво предлагали голосовать через ТЭГ, господин Ковалев объяснил излишней активностью самих членов комиссий. «Технология новая, но я уверен, что за ней будущее. Сейчас ее тестировали, кто-то из членов комиссий по своей инициативе мог проявлять такую активность, чтобы заинтересовать избирателей»,— предположил глава штаба.

Григорий Лейба, Елена Рожкова, Ксения Веретенникова