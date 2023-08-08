Бюджет обрел дефицит

Дефицит федерального бюджета по итогам семи месяцев составил 1,8% ВВП при плане на год в 2% — сообщил Минфин, который после двухлетней паузы неожиданно вернулся к публикации этого базового показателя. После месячного профицита в предыдущие два месяца в июле бюджет вернулся к дефициту. В целом за семь месяцев нефтегазовая часть бюджета по-прежнему наполняется с более чем сорокапроцентным отставанием от уровня прошлого года, но зато НДС, сборы которого идут в гору на росте деловой активности и торговых оборотов последних месяцев, обеспечил двадцатипроцентный рост ненефтегазовых поступлений. Расходная часть бюджета после рекордного авансирования в первом квартале сокращает темпы роста — считая со второго квартала увеличение трат год к году по итогам июля составило лишь 2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Подведенные Минфином итоги исполнения бюджета в январе—июле выглядят неоднозначными. Цифры свидетельствуют, что темпы падения доходов относительно прошлого года сокращаются: минус 19% по итогам мая, минус 12% — июня и всего 8% — июля. Однако стоит помнить, что речь идет о сравнении с доходной базой прошлого года, которая после мая на фоне санкций и первых месяцев военной операции стала сокращаться. Поэтому, оценивая бюджет в июле, можно смотреть на считающееся не вполне корректным (из-за сезонного и календарного факторов) месячное сравнение. И оно не выглядит особо позитивным. После двух месяцев профицита (символического — в 20 млрд руб. в мае и существенного — в 434 млрд руб. в июне) в июле бюджет вернулся к дефициту, размер которого (определяется из данных Минфина, месячные цифры ведомство давно не приводит) составил 222 млрд руб.

Зато Минфин во вторник обнародовал сведения о дефиците за семь месяцев в классическом измерении — в процентах к ВВП. Как выяснилось, размер дыры в бюджете по итогам января—июля составил 1,8% ВВП.

Сведения о промежуточном дефиците в таком виде Минфин без объяснений прекратил давать с июня 2020 года (в 2021-м они появились единожды, но снова пропали). В рублях размер дефицита составил за семь месяцев 2,817 трлн руб. при плане на год в 2,925 трлн (2% ВВП). В Минфине полагают, что по итогам года ориентир если и будет превышен, то несущественно. Глава ведомства Антон Силуанов в конце июля заявлял, что дефицит-2023 может не превысить 2,5% ВВП.

Доходная часть бюджета по итогам января—июля — 14,5 трлн руб. (минус 7,9% к такому же периоду прошлого года). И ситуация с двумя составляющими доходов по-прежнему кардинально различается. Нефтегазовые поступления (4,2 трлн руб.) — в стабильном минусе. Сейчас это минус 41% к прошлому году. Отдельно в июле, впрочем, эти доходы за счет ежеквартальной уплаты налога на дополнительный доход превысили базовый уровень. В результате в августе Минфин повернет бюджетное правило в «правильную» сторону и впервые в этом году станет не продавать, а покупать валюту и золото (подробнее см. “Ъ” от 4 августа). Далее нефтегазовые сборы могут подрасти как из-за ослабления рубля (на налогах курс сказывается с месячным лагом), так и из-за подорожания нефти Urals.

С ненефтегазовыми поступлениями (10,3 трлн руб.) ситуация заметно лучше — плюс 20% к прошлому году. Такой рост обеспечил главный по сумме сборов российский налог — НДС.

Его поступления за семь месяцев (внутренний и «импортный» налог вместе) на росте товарооборота у составили 6,3 трлн руб., это плюс 21% год к году. Сборы налога на прибыль при этом не впечатляют — 1 трлн руб., минус 1% к сопоставимому периоду.

Расходы бюджета за семь месяцев — 17,3 трлн руб., плюс 14% к такому же периоду прошлого года. Их аномально высокие темпы прироста, которые Минфин объяснял щедрым авансированием и опережающими госзакупками начала года, продолжают замедляться — по итогам первого квартала расходы были выше прошлогодних на 34%. Сейчас ведомство отмечает выход на «нормальный уровень» динамики расходов, сообщая, что с начала второго квартала года в измерении «год к году» они выросли всего на 2,3%.

Вадим Вислогузов