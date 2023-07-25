Дефицит не укладывается в прогнозы

Дефицит федерального бюджета в этом году может превысить прогнозируемые 3 трлн руб., об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Сейчас в плане заложен дефицит в 2% от ВВП. Глава Минфина допустил, что к концу 2023-го он может увеличиться до 2,5%. Более точные оценки, по словам господина Силуанова, будут во втором полугодии. Вместе с тем он подчеркнул, что у России достаточно ресурсов для выполнения и плановых, и дополнительных расходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Но насколько реалистичны такие прогнозы? И за счет чего правительство может удержать рост дефицита бюджета? Экономист Сергей Хестанов считает оценки Минфина чрезмерно оптимистичными:

«Начиная с конца 2022 года, дефицит федерального бюджета неизменно рос. И только данные последнего месяца показали его снижение. Соответственно, пока трудно сделать вывод, будет ли оно носить устойчивый характер, то есть не вырастут ли снова госрасходы, или же это временное явление.

Если предположить, что то ограничение расходов, которое было достигнуто в последний отчетный месяц, удастся удержать до конца года, то в этом случае весьма вероятен сценарий, при котором дефицит федерального бюджета примерно уложится в те значения, которые заложены.

Но пока к такого рода оптимистичным прогнозам нужно относиться очень осторожно.

Если говорить о том, какие меры могло бы принять правительство в этой ситуации, то есть вариант поднять налогообложение, но понятно, что большого пространства для применения этого метода, скорее всего, уже нет. Можно сократить госрасходы, но в нынешней обстановке это будет крайне болезненно.

Можно увеличить заимствования, и попытки это сделать регулярно происходят. Но практика последних месяцев показывает, что для этого необходимо предлагать довольно высокую доходность, что фактически переносит проблему дефицита бюджета в будущее».

Как сообщал Минфин, по итогам пяти месяцев дефицит федерального бюджета превысил запланированный на весь год уровень почти на 500 млрд руб. и достиг практически 3,5 трлн руб. на фоне высоких расходов. При этом за июнь показатель сократился почти до 2,6 млрд руб.

В начале июля ведомство предложило сократить расходы бюджета. Однако этот путь может быть болезненным, отметил главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев:

«Минфин определился, каким образом все-таки сдерживать дефицит. Предложено на следующий год значительную часть так называемых незащищенных расходов сократить на 10%.

Безусловно, траты на социальную сферу постараются не трогать. В таких ситуациях, и это было у нас уже в экономической истории, поступают, если можно так сказать, традиционно, — режут расходы на инвестиции. Но минус здесь очевиден.

Если урезаются государственные расходы в этой сфере, то это тормозит экономику. А я напомню, сославшись на министра экономического развития Максима Решетникова, что у нас рост расходов на инвестиции, который был зафиксирован по итогам прошлого года на уровне 4,6%, в значительной степени был обеспечен за счет государственных вложений в основной капитал».

Кроме того, в первые шесть месяцев Минфин отмечал рост ненефтегазовых доходов и падение нефтегазовых: они сократились почти в полтора раза год к году, до 3,3 трлн руб. Как отмечали в ведомстве, это произошло из-за высокой базы 2022 года, снижения котировок марки Urals и спада цен на сырье. В то же время Минфин, по словам господина Силуанова, рассчитывает в этом году получить 8 трлн руб. от продажи нефти и газа.

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Елена Иванова