Эрдоган: в мирном процессе по Украине не будет проигравших

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что в ходе мирного процесса по Украине не будет проигравших сторон. Об этом он заявил на ужине, организованном турецко-американским национальным руководящим комитетом в Нью-Йорке.

Господин Эрдоган отметил возрастающую посредническую роль Анкары в урегулировании региональных и глобальных кризисов. Он уверяет, что его страна «добилась многих дипломатических успехов». «Мы продолжаем прикладывать разносторонние усилия с верой в то, что в войне нет победителей, а в мире нет проигравших»,— добавил турецкий президент (цитата по ТАСС).

4 сентября он встретился в Сочи с Владимиром Путиным. Их переговоры шли три часа и были посвящены в том числе военному конфликту на Украине. Кремль говорил, что целью была «сверка часов» по некоторым вопросам. Реджеп Тайип Эрдоган после этого заявил, что пока не видит перспектив по достижению мира на Украине.

Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «Лихие зерновые».

Лаура Кеффер