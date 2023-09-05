Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков назвал целью переговоров Путина и Эрдогана «сверку часов»

Целью прошедших накануне переговоров Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана была сверка часов, и она выполнена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, достигать каких-то конкретных договоренностей, в том числе письменно, не планировалось.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Основной целью вчерашнего дня было сверить часы по очень богатому комплексу наших двусторонних отношений, а также обменяться мнениями по известным региональным проблемам и довести позиции друг друга, что называется, из первых уст»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Представитель Кремля добавил, что эта цель была достигнута, и назвал переговоры «очень и очень конструктивными и плодотворными». «Но достижение каких-то конкретных договоренностей вряд ли было возможно»,— уверяет Дмитрий Песков.

Господа Путин и Эрдоган встретились в Сочи. Их переговоры продлились три часа. Они обсуждали в том числе зерновую сделку и ситуацию на Украине. По данным турецкой газеты Hurriyet, лидеры двух стран могут снова встретиться после Генассамблеи ООН, которая пройдет 19–26 сентября.

Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «Лихие зерновые».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...