Песков назвал целью переговоров Путина и Эрдогана «сверку часов»

Целью прошедших накануне переговоров Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана была сверка часов, и она выполнена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, достигать каких-то конкретных договоренностей, в том числе письменно, не планировалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Основной целью вчерашнего дня было сверить часы по очень богатому комплексу наших двусторонних отношений, а также обменяться мнениями по известным региональным проблемам и довести позиции друг друга, что называется, из первых уст»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Представитель Кремля добавил, что эта цель была достигнута, и назвал переговоры «очень и очень конструктивными и плодотворными». «Но достижение каких-то конкретных договоренностей вряд ли было возможно»,— уверяет Дмитрий Песков.

Господа Путин и Эрдоган встретились в Сочи. Их переговоры продлились три часа. Они обсуждали в том числе зерновую сделку и ситуацию на Украине. По данным турецкой газеты Hurriyet, лидеры двух стран могут снова встретиться после Генассамблеи ООН, которая пройдет 19–26 сентября.

Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «Лихие зерновые».

Лаура Кеффер