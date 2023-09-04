В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана, они шли три часа

В Сочи спустя три часа завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Турции Реджепа Эрдогана. Об этом сообщают федеральные средства массовой информации.

Первая часть переговоров проходила с участием членов делегаций. Позже лидеры стран продолжили общение за обедом.

После переговоров президенты начали пресс-конференцию.

Днем 4 сентября в Сочи приземлился борт главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В аэропорту его встретил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Татьяна Ручкина

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