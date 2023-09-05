Эрдоган пока не видит перспектив по достижению мира на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии на горизонте перспектив по мирному урегулированию военного конфликта на Украине. Он напомнил, что Анкара с самого первого дня всегда выступала «за мир, диалог и дипломатию».

«Мы не усугубляли проблему и не подливали масла в огонь, мы старались добиться того, чтобы обе стороны встретились. К сожалению, война, продолжающаяся уже 1,5 года, все еще идет. Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается»,— сказал он журналистам по возвращении из Сочи (цитата по «РИА Новости»).

Господин Эрдоган отметил, что Турция «готова внести свою лепту в случае изъявления такого желания от сторон». Он выразил надежду, что «эта война, наносящая ущерб двум нашим соседям и нашему региону, как можно скорее закончится справедливым и прочным миром на основе международного права».

Вчера, 4 сентября, президент Турции встретился в Сочи с Владимиром Путиным. Их переговоры заняли три часа. Они обсудили в том числе зерновую сделку и ситуацию на Украине. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в тот же день заявил, что для решения конфликта с Россией недостаточно встречи за столом переговоров, поскольку это только заморозит ситуацию.

Подробности встречи — в материале «Ъ» «Лихие зерновые».

Лаура Кеффер