WhatsApp открывает каналы

WhatsApp объявил о запуске каналов в мессенджере. Компания пообещала, что в ближайшие месяцы авторы смогут публиковать в них тексты, фотографии, видео, опросы и стикеры. Как утверждают разработчики, каналы разместятся в отдельной от чатов вкладке. А ресурсы, на которые подписан пользователь, будут видны только ему. Новые функции появятся и у администраторов. Они смогут решать, кто вправе подписаться на канал, разрешены ли там скриншоты и пересылки сообщений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Будут ли они пользоваться популярностью? Основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак считает, что такой формат сейчас востребован у аудитории:

«Очень много людей используют WhatsApp Business. При этом мессенджер популярен и у старшего поколения, представители которого по каким-то причинам не переходят в Telegram. Понятно, что идею с каналами WhatsApp позаимствовал у Telegram. Но с точки зрения развития почему бы и нет? Это, наоборот, хорошо. Сейчас просто мессенджер никого не удивляет.

Не думаю, что каналы в WhatsApp составят конкуренцию Telegram. Если мы говорим про показатели, охваты, количество аудитории на канале, Telegram будет лидирующим на 100%. Вопрос в другом: что будет эффективнее? Например, Telegram многие используют для того, чтобы где-то мемы посмотреть, какие-то новости почитать. WhatsApp может занять бизнес-нишу».

WhatsApp сообщил, что уже сделал свой собственный канал и призвал пользователей подписаться. “Ъ FM” перешел по ссылке, но так и не смог ознакомиться с контентом. Уведомление сообщало, что в настоящее время «каналы для вас недоступны». Хотя прежде компания обещала выпустить обновление сразу для всех стран. В анонсе также говорится, что новой функцией уже пользуются «тысячи организаций, спортивных команд, деятелей искусства и лидеров мнений». А планирует ли российский бизнес осваивать каналы в WhatsApp?

“Ъ FM” обсудил этот вопрос с предпринимателями, которые уже привлекают клиентов с помощью Telegram:

Михаил Гончаров, гендиректор сети ресторанов русской кухни «Теремок»: «Подход у бизнеса самый широкий — используем все доступные каналы. И поскольку никто не знает, будет ли какой-то новый мессенджер или социальная сеть работать хорошо, то обычно стараемся их освоить с самого начала. Думаю, каналы в WhatsApp мы попробуем, у него много пользователей». Алексан Мкртчян, гендиректор сети турагентства «Розовый слон»: «Это удобно для продвижения своего продукта и для оперативного информирования клиентов. Поэтому, почему нет. Обычно, конечно, агентства вряд ли будут специально создавать разный контент. Конечно же, в большинстве случаев он будет дублироваться». Наталья Бахурина, основатель агентства недвижимости Good Deal: «Пока не было таких планов. Работаем с Telegram, с "ВКонтакте". Относительно WhatsApp пожеланий не было, клиенты хотят видеть канал в Telegram. Куму-то нужно очень много клиентов, для нас в этом нет необходимости, мы — небольшое агентство недвижимости. И если мы будем запускаться во всех каналах, то мы не справимся с потоком».

По итогам 2022 года Telegram впервые обогнал WhatsApp по объему трафика, сообщали «Ведомости» со ссылкой на данные операторов большой четверки. WhatsApp принадлежит компании Meta, которую российский суд признал экстремистской организацией. В результате Instagram и Facebook были заблокированы. Санкции не коснулись WhatsApp, поскольку он до появления функции каналов не использовался для массового распространения информации. После того, как компания анонсировала обновления, в Госдуме допустили, что статус мессенджера в России могут пересмотреть.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Мария Широкова