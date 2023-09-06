Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Telegram-аккаунты ловят на крючок

Почему растет число поддельных каналов в мессенджере

В Telegram в пять раз вырос объем атак через фишинговые ресурсы. Такую статистику привели в Angara Security, пишет Forbes. Количество поддельных аккаунтов в мессерджере за полгода достигло 5 тыс. С чем связан всплеск мошенничества в Telegram? И насколько серьезные риски это несет пользователям? Подробности — у Александра Мезенцева.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эксперты отмечают бум фишинговых атак в Telegram с 2022 года. Число переходов оттуда на поддельные сайты выросло на 40% за три месяца. В первую очередь это связано с популярностью площадки. По последним данным Mediascope, у мессенджера более 54 млн пользователей ежедневно. Вторая причина — слабая защита при переходе на сторонние ресурсы по ссылкам, говорит директор и партнер компании «IT-Резерв» Павел Мясоедов:

«При переходе по той или иной ссылке внутри Telegram, вы обычно не попадаете сразу на браузер, где с помощью дополнительных инструментов многие фишинговые сайты блокируются сразу. В Telegram браузер встроенный и не такой продвинутый — большинство ссылок открывается моментально, и при переходе по ним вы можете видеть какую-то информацию, которую мошенники стараются выудить».

Как злоумышленники крадут Telegram-каналы

Чтобы поймать жертву, мошенники в Telegram предлагают заработать игровую валюту, скачать пиратский видеоконтент и протестировать премиум-подписку. Еще одна уловка — фейковый канал «Избранное», который дублирует привычный личный чат. Злоумышленники добавляют туда клиента и ждут, когда он перекинет себе в сообщения важную информацию.

В последнее время участились случаи кибермошенничества, связанные с текущей повесткой, рассказал начальник отдела информационной безопасности SearchInform Алексей Дрозд:

«Есть и сценарий на злобу дня. После начала определенных событий стало появляться огромное количество сообщений о сборах денег на благотворительные цели или предложений узнать, где именно находится мобилизованный. То есть здесь моральных установок, на какой теме можно паразитировать, а на какой нельзя, не существует».

Только в мае мошенники похитили более 260 тыс. учетных записей через чаты в Telegram. При этом жертвы сами вводили свои данные в специальные формы. Хакеры продавали информацию об одном клиенте за 20 руб. на теневом рынке. В зависимости от аккаунта, заработок может достигать миллионов рублей, отмечает руководитель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров:

«Аккаунты могут быть использованы для распространения фейков, мошенничества. Некоторые привязывают к ним криптокошелек Ton, поэтому воруют и криптовалюту. У кого-то есть Telegram-каналы, которые злоумышленники перепродают. Если это VIP-аккаунт с большим количеством подписчиков, его можно использовать в целях рекламы. Почему бы его и не перепродать за большие деньги, миллионы? Если это обычный и особенно никому не нужный аккаунт, заработать можно не больше 2 тыс. руб., и т о, если он из себя хоть что-то представляет».

Как злоумышленники крадут Telegram-каналы

Как отмечают собеседники “Ъ FM”, у Telegram не так много способов защиты своих пользователей от фишинговых атак. Наиболее эффективным по-прежнему остается блокировка после жалоб клиентов, поясняет специалист в области информационной безопасности Дмитрий Артимович:

«Самое простое, что делают все — это сбор жалоб в реальном времени. То есть если определенное количество пользователей пожаловалось на доменное имя, то сайт попадает в черный список автоматически, и все остальные сообщения просто блокируются как нежелательная рассылка».

100-процентой защиты от фишинга пока не изобрели. Но, как отмечают эксперты, работу киберпреступникам в разы усложняет двухфакторная аутентификация профиля.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Тюленева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...