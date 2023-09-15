В Telegram появится функция криптокошелька

С ноября в настройках Telegram появится функция кошелька TON (Telegram Open Network). Об этом сообщил в своем Telegram-канале создатель мессенджера Павел Дуров.

В своем анонсе Павел Дуров рассказал о прошлогоднем успехе платформы для аукционов Fragment, созданной на базе TON.

«Это имело феноменальный успех. Telegram продал на аукционах цифровых активов на сумму 120 миллионов долларов, а первые покупатели некоторых цифровых активов, связанных с Telegram, таких как анонимные номера Telegram, увидели 27-кратное (!) увеличение их стоимости всего за 9 месяцев»,— написал создатель мессенджера.

По словам господина Дурова, успех Fragment продемонстрировал потенциал развития концепции Web 3.0 в Telegram. Интеграция криптокошелька в приложение позволит разработчикам внедрить сотни новых полезных функций в мессенджер, считает основатель Telegram.

Функция криптокошелька Wallet стала доступна пользователям Telegram в январе 2022 года. Операции с куплей-продажей криптовалюты происходили через Telegram-бота @wallet, с помощью которого уже сейчас в тестовом формате можно увидеть, как кошелек будет интегрирован в приложение. После ноябрьского обновления мессенджера функция криптокошелька появится в настройках у каждого пользователя за пределами США и некоторых других стран.

TON — децентрализованный блокчейн, созданный братьями Дуровыми в 2018 году. Команда Telegram планировала создать платформу для приложений, как Google Play или App Store, благодаря которой пользователи бы смогли с помощью криптовалюты Gram (позднее TonCoin) оплачивать контент и подписки на сервисы, поддерживать авторов каналов Telegram и покупать реальные товары и услуги через ботов. В 2020 году Комиссия по ценным бумагам США признала токены Gram ценными бумагами и запретила их выпуск, из-за чего проект продолжил свое существование как объединение независимых разработчиков за пределами США.

Арсений Пушкин