АЛРОСА продаст лавандовый бриллиант стоимостью $1,5 млн по инвестпрограмме
Лавандовый бриллиант АЛРОСА в форме сердца планируется продать по инвестпрограмме, сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Стоимость драгоценного камня оценивается более чем в $1,5 млн.
«Он будет продаваться по программе реализации инвестиционных бриллиантов. Компания проведет соответствующую оценку»,— рассказал господин Николаев ТАСС в кулуарах Российской энергетической недели.
АЛРОСА в июле представила бриллиант в форме сердца лавандового оттенка весом 2,03 карата. Его огранка длилась более полугода.
Компания имеет более 20 месторождений алмазов в Якутии и Архангельской области. АЛРОСА обеспечивает 30% глобальной и около 90% российской добычи алмазов.