Криптобиржа Bitget запретила операции из России, Казахстана и Белоруссии

С 10:00 мск 18 октября новые сделки, ордера и подписки для пользователей из РФ, Белоруссии и Казахстана станут недоступны. Пользователям предложено закрыть все позиции и вывести активы до 10:00 мск 21 октября, иначе оставшиеся позиции будут закрыты автоматически. С 10:00 мск 21 октября вход в аккаунт будет ограничен.