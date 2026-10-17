Криптобиржа Bitget запретила операции из России, Казахстана и Белоруссии
Криптобиржа Bitget внесла Россию, Казахстан и Белоруссию в «черный список» — резиденты этих стран не смогут пользоваться услугами площадки. Изменения в пользовательском соглашении Bitget появились 16 октября, сообщает «Интерфакс».
С 10:00 мск 18 октября новые сделки, ордера и подписки для пользователей из РФ, Белоруссии и Казахстана станут недоступны. Пользователям предложено закрыть все позиции и вывести активы до 10:00 мск 21 октября, иначе оставшиеся позиции будут закрыты автоматически. С 10:00 мск 21 октября вход в аккаунт будет ограничен.
«Затронутые ограничениями пользователи получат персональные уведомления — по электронной почте, через сообщения в приложении и/или посредством push-уведомлений, — указано в заявлении криптобиржи, — в которых будут указаны дальнейшие действия, соответствующие сроки и порядок вывода средств».
В изначальном заявлении биржи, распространенном в соцсетях, прямо не были указаны пользователи, которым ограничат доступ к площадке. Пресс-служба только уточняла, что «это разовая мера, касающаяся только определенных пользователей» и что «Bitget по-прежнему предан своим пользователям и продолжит работу в глобальном пространстве».
Профильные сайты сообщали, что данные об ограничениях появились 16 октября только в основной, англоязычной версии правил на сайте Bitget. Однако в тот же день пользователи начали сообщать о поступающих от площадки уведомлениях.