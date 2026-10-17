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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Индустрии

Нижегородский аэропорт принял 22 летевших в Москву рейса

Аэропорт Нижнего Новгорода «Чкалов» минувшей ночью принял 22 рейса, которые не смогли приземлиться в столице из-за введенных ограничений. Пресс-служба авиагавани уточнила, что сейчас с пассажирами работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, им выдают еду и напитки.
После снятия ограничений в аэропорты Москвы уже вылетели несколько рейсов, остальные готовятся к отправке. Некоторые авиакомпании приняли решение о перевозке части пассажиров наземным транспортом.