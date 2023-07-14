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Коммерсантъ FM
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Автомобиль выехал из-под ареста

Как в Германии россиянину удалось вернуть конфискованную машину

Первый россиянин смог вернуть изъятую из-за санкций машину в Германии. Как сообщал “Ъ FM”, с мая немецкие таможенники начали отправлять на штрафстоянку автомобили с российскими номерами. Так местные службы трактовали 11-й пакет санкций Евросоюза. Одним из первых с этой проблемой столкнулся москвич Иван Коваль. Два месяца назад таможенники арестовали его Audi Q3. С тех пор россиянин и его адвокат вели переписку с прокуратурой.

Теперь господин Коваль получил письмо о том, что машину можно забрать, сообщил он сам “Ъ FM”: «Адвокату пришли материалы дела из таможни, в которых значится достаточно странное обоснование — я сделал именно то, что от меня требовалось, в частности, зарегистрировал машину и оплатил транспортный налог. Естественно, из-за этого дело должно быть закрыто.

То есть здесь прокуратура признает, что арест был неправомерным и машину нужно вернуть.

Сегодня успешно я автомобиль забрал, и вот теперь остается дождаться 9 августа, когда у меня запись в отдел местной, назовем так, ГИБДД, где я наконец получу немецкие номера.

Между тем на меня вышел еще один пострадавший, у которого тоже арестовали машину. Происходит это в разных местах, даже на автобане такие инциденты случаются. Много эпизодов было в порту Травемюнде и других местах северной Германии. Но в целом все аресты происходят в зоне ответственности таможенной полиции Гамбурга, получается, это земли Шлезвиг-Гольштейн и Гамбург».

Как таможня ФРГ обосновала конфискацию автомобилей с российскими номерами

Не исключено, что на подобный исход могут рассчитывать и другие россияне, заметил партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков:

«Очевидно, что человек приехал со своей машиной в надежде ее полностью растаможить, то есть он заявил на таможне ввоз в свободное обращение, что означает, что он должен задекларировать авто и оплатить пошлину.

Однако в Германии текст регламента №833/2014 сформулирован так, что любой ввоз может попадать под действие этого документа, что, конечно, абсурдно.

По смыслу он должен распространяться на случаи, когда речь идет о товарах для коммерческого использования. То есть, например, если бы россиянин ввез эту машину для дальнейшей перепродажи, тогда, конечно, к нему можно было бы применить эти санкции. Но в ситуации, когда он въезжает по рабочей визе, это явно автомобиль, который в Германии будет использоваться для личных нужд, и оснований для его изъятия нет.

С какими сложностями сталкиваются въезжающие в ЕС на машине россияне

Если бы, например, машина декларировалась ко временному ввозу, то тогда этот регламент вообще бы на нее не распространялся. Здесь таможенники ФРГ явно нарушили законодательство, это у них часто происходит. Для этого и есть прокуратура, чтобы их останавливать и указывать на неправильное применение закона».

Вместе с тем, помимо ареста машины, россиянам грозили возбуждением уголовного дела и возможным лишением свободы на срок до пяти лет, сообщали СМИ.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба

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