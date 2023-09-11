Европа заглянет в чемоданы

В Европу без смартфонов, автомобилей и шампуней — их ввоз ЕС расценит как нарушение санкций. Такие разъяснения опубликовала Еврокомиссия. Минувшим летом при попытке попасть в Германию некоторые россияне уже сталкивались с арестом личных авто. Таможня ФРГ позже заявила, что любое перемещение подсанкционных товаров попадает под эмбарго. Как отметила Еврокомиссия, если предмет подпадает под соответствующие таможенные коды, не важно, используется ли он в частных или коммерческих целях. Что теперь нельзя брать с собой в Европу? И стоит ли ждать массовых изъятий на границах? Выясняла Дарья Фоменко.

В списке запрещенных Еврокомиссией — товары от автомобилей до шампуней. В приложении к регламенту названы и смартфоны, и компьютеры, и одежда, и даже чемоданы. Хотя, согласно списку, провозить в них, вероятно, будет и нечего. Разъяснение регулятор опубликовал 8 сентября. Но 10 сентября никаких изъятий, например, при въезде в Берлин все еще не было, делится опытом собеседница “Ъ FM” Александра:

«Я пересекала границу с Евросоюзом через Турцию. Летела из аэропорта Антальи в аэропорт Берлина, Бранденбург. Более тщательного досмотра я не заметила. Я довольно часто перемещаюсь этим маршрутом, и конкретных изменений в процедуре пограничного контроля не было».

Отследить маршрут прибывшего из Турции россиянина просто: точку «А» раскроет штамп в паспорте или данные от авиакомпании, отмечают собеседники “Ъ FM”. Но будут ли европейские чиновники детально проверять багаж каждого и изымать личные вещи? Партнер адвокатского бюро «Некторов, Савельев и партнеры» Илья Рачков полагает, что разъяснения, скорее, относятся к летней истории с арестами машин в Германии:

«Теоретически может считаться импортом из России даже не столько то, что человек транзитом проехал через Турцию или какие-то другие страны, а то, что изначально он следовал из РФ. Но у таможенных чиновников нет ни сил, ни времени заниматься каждым отдельно взятым пассажиром, который приезжает из России. Скорее, это попытка оправдать действия таможенника в Германии. Эти разъяснения не имеют никакой нормативной силы, то есть это не закон, просто позиция Еврокомиссии, которую суды могут учитывать, а могут не учитывать».

Еврокомиссия также подчеркивает, что решения будет принимать непосредственно каждая страна. Ждать запретов в первую очередь стоило бы от государств, с которыми у России есть наземная граница, полагают собеседники “Ъ FM”. Посольство в Хельсинки уже посоветовало гражданам отказаться от поездок на машинах с российскими номерами. Собеседника “Ъ FM” Алексея это, впрочем, не напугало. 10 сентября он пересек границу с Финляндией:

«В Финляндии проблем не было, то есть на досмотре вообще никто ничего не смотрел. Финнов прошли вообще без проблем, без всяких вопросов, на авто с российскими номерами. Был разговор с финским пограничником. К нему подошли, спросили по поводу вот этого всего. Сотрудник погранслужбы сказал, что у них никаких бумаг нет, никаких нововведений тоже, все по-старому пока что, и заверили, что машину сразу никто не конфискует. Максимум они предупредят и отправят обратно в Россию».

В случае ареста оспорить решение будет сложно, отмечает соруководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen&Paper Кира Винокурова. Однако, по ее словам, позиция судов может не совпадать с рекомендациями Еврокомиссии:

«Оспаривание будет происходить в суде той страны, где фактически произошла конфискация. Любая судебная стратегия занимает много времени, и можно рассчитывать, что рассмотрение дела займет год-два. Как именно суд будет трактовать? Рискну предположить, что они станут придерживаться той позиции, которую дала Еврокомиссия».

Впрочем, в Германии, где впервые и начали применять 11-й пакет санкций как повод арестовать машину, некоторым уже удалось оспорить решение. В середине июля, спустя два месяца, россиянин вернул свой автомобиль Audi. А в августе получил немецкие номера.

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Елизавета Скобцова