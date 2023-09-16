Финляндия присоединилась к запрету

Запрет на въезд российских автомобилей в Финляндию вступил в силу. Еще несколько дней назад власти страны заявляли, что не будут приводить в исполнение рекомендацию Евросоюза. Однако теперь, после того как границы для российских машин закрыли Литва, Латвия и Эстония, Хельсинки пересмотрел позицию. Ограничения вступили в силу в ночь на 16 сентября, а предупредили о них только 15 сентября. Как следует из разъяснения МИД Финляндии, запрет касается транспортных средств, рассчитанных менее чем на десятерых пассажиров А исключения предусмотрены только для граждан Евросоюза и дипломатов. Они по-прежнему смогут заезжать в страну на автомобилях, зарегистрированных в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

На что это повлияет? Представитель компании Top Transfer Денис организовывал перевозки из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Теперь ни одна его машина не подходит под новые правила:

«У нас всегда были индивидуальные трансферы на легковые автомобили, комфорт-класса, бизнес-класса, и минивэны до восьми посадочных мест. Соответственно, все эти машины имеют российскую регистрацию и оказались на сегодняшний момент вне закона, то есть ни один наш автомобиль отвезти пассажиров не сможет. Поэтому сейчас плотно общаемся с нашими финскими коллегами. То есть мы, по сути, будем являться агентами — принимать заказ, каким-то образом передавать нашим финским партнерам, которые имеют лицензию на пассажирские перевозки, и они будут выполнять эти заказы. Все прекрасно знают, что 85% трафика идет в аэропорт Хельсинки, и лишь 15% — это те, кто едут к родственникам.

Кто сейчас вообще может въехать в Финляндию на машинах с российскими номерами? Границу пересечет автомобиль, только если за рулем находится гражданин ЕС, который проживает на территории России. Помимо этого в разъяснении финской стороны указано, что до 16 марта 2024 года такие машины должны покинуть территорию Финляндии. Как я понимаю, санкции пока не прописаны, но будут штрафы за нарушение Таможенного кодекса Финляндии, и они достаточно высокие — до половины стоимости автомобиля».

Путешествия в Финляндию на автомобилях пользовались повышенным спросом у россиян. Пик поездок в эту страну пришелся на третий квартал 2022-ого, после начала частичной мобилизации. По данным российской погранслужбы, россияне въехали туда свыше 420 тыс. раз. А во втором квартале этого года количество поездок составило 160 тыс. И спрос на это направление по-прежнему будет высоким, полагает директор по маркетингу оператора международных автобусных перевозок Ecolines Андрей Волков:

«Ограничение касается транспортных средств с количеством мест до 10. У нас в автобусе от 50 мест. И мы как регулярный перевозчик не подпадаем ни под какие ограничения. Более того, в дополнение к рейсу из Санкт-Петербурга в Хельсинки у нас будет рейс из Санкт-Петербурга в Лаппеэнранту. Надеемся, что удовлетворим спрос, который возникнет в ближайшие дни.

На российско-финском направлении он достаточно высокий, и последние несколько месяцев активно ездили микроавтобусы, которые, как челноки, перевозили желающих попасть в Финляндию. Соответственно, эти челноки не смогут въехать, а количество людей, у которых есть связи с Финляндией, и которые следуют через ее границу на основании имеющихся разрешений, он останется. Поэтому мы вводим дополнительный рейс, чтобы эти люди могли все-таки доехать. До Хельсинки сейчас средняя цена около 5,8 тыс. руб., до Лаппеэнранты — в среднем 2,5 тыс. руб. в одну сторону».

Как уточнили в департаменте таможни Финляндии, страна будет контролировать въезд автомобилей с российскими номерами еще и на финско-норвежской границе, а не только на российской. Там пояснили, что Норвегия не входит в Евросоюз, а санкции запрещают ввоз автомобилей именно на территорию ЕС. Как считает руководитель российских программ Финского института международных отношений Аркадий Мошес, решение Финляндии все-таки ввести ограничение было ожидаемым:

«Финляндия решила не становиться страной, через которую российские автомобили будут ехать в страны Балтии. Почему это сделано? Во-первых, в Финляндии абсолютно доминирует выбор солидарности с Украиной. А во-вторых, Хельсинки просто проявляет определенную последовательность.Он постепенно ограничивал выдачу виз, запрещал транзит через свою территорию в другие страны для россиян с визами других стран, хотя это, в общем, полностью не прекратилось. Финским общественным мнением, прежде всего, движет понимание, что россиянам пришло время понять, что вот этот business as usual продолжаться не может.

Основные шоки от потери российского туризма произошли, на самом деле, еще в период COVID-19, когда граница была закрыта. Я думаю, что без этого принятие нынешних решений было бы сложнее.

Инфраструктура в приграничье, которая строилась в расчете на приезд россиян, уже либо вышла из бизнеса, либо переориентировалась на какие-то другие вещи. Поэтому можно применить русскую пословицу — снявши голову, по волосам не плачут.

При этом Норвегия также обсуждает возможность введения запрета на въезд для российских машин, пишут местные СМИ. Власти пока изучают, что эта мера будет означать для законодательства страны.

Несмотря на то, что Норвегия не входит в Евросоюз, Осло соблюдает большинство санкций, введенных против России. В частности, страна одобрила положение, по которому запрещено покупать, импортировать или передавать автомобили из России.

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Владислав Викторов