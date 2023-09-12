Гриппы по осени считают

В России стартовала кампания прививок против гриппа, в ходе которой вакцинировать планируется не менее 60% населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Первые случаи вируса уже регистрируются, а подъем «средней интенсивности» в надзорной службе ожидают к концу года. Эксперты отмечают, что грипп, отошедший во время пандемии коронавируса на второй план, набирает силу — сделать от него прививку сейчас актуальнее, чем от COVID-19.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Роспотребнадзор рекомендовал региональным властям рассмотреть вопросы о подготовке к эпидсезону заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией 2023–2024 годов. В частности, в России стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Об этом объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме. По ее словам, планируется привить, как обычно, 60% населения — более 85 млн человек. В прошлом году, когда заболеваемость гриппом в стране выросла в 11 раз в течение года, прививки сделали 74 млн россиян (по данным Роспотребнадзора на декабрь 2022 года). В 2021 году от гриппа привились 85,9 млн человек, в 2019-м — 73,9 млн человек.

Почти половина необходимого объема вакцины против гриппа уже доставлена в регионы, констатировала Анна Попова, и прививочная кампания «набирает обороты». Состав препарата учитывает новый вариант штамма AH1N1, известного как свиной грипп. «Хочу отметить, что самый опасный вариант гриппа АН1N1, пандемический 2009 года, в этом году имеет новый вариант, который внесен в вакцину, и еще и поэтому нужно прививаться»,— подчеркнула госпожа Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила более раннее, чем обычно, начало сезона заболеваемости ОРВИ и гриппа в этом году: первый случаи гриппа уже регистрируются, однако подъем заболеваемости ожидается в конце года.

«На сегодняшний день в России преобладают риновирусы как возбудители, вызывающие наибольшее количество заболеваний острыми респираторно-вирусными инфекциями, но есть и грипп. К сожалению, летние вспышки уже зарегистрированы в разных странах мира в Северном полушарии. И мы предполагаем средней интенсивности подъем, который начнется к концу года. Обычно это ноябрь-декабрь»,— сказала госпожа Попова. Она отметила, что российская четырехвалентная вакцина покрывает все возможные риски от заболевания, и напомнила, что Россия — единственное государство в мире, которое прививает более половины своих граждан за счет федерального бюджета: «Другой такой страны нет. И этим, конечно, нужно воспользоваться».

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский отмечает, что за счет ежегодной массовой вакцинации населения от гриппа заболеваемость этим вирусом с 1997–2000 годов снизилась более чем в сто раз. «Вирус гриппа, как и коронавирус, постоянно мутирует, и вследствие этого вакцина каждый год дорабатывается. Поэтому для того, чтобы мы удачно прошли этот эпидсезон, нужно вакцинироваться уже сейчас, в сентябре, и желательно не позже»,— говорит господин Вознесенский. Он подчеркивает, что на настоящий момент вакцинация от гриппа более актуальна, чем от коронавируса: «Если мы увидим значительный подъем заболеваемости COVID-19, то вакцинироваться также будет необходимо. Но пока важнее защитить себя от гриппа».

Врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова соглашается, что «отошедший на время пандемии на второй план» грипп набирает силу, поэтому вакцинация от этого вируса становится более важной: «Очевидно, коронавирус останется с нами надолго, а значит возможен микс инфекций. Это повышает актуальность вакцинации. Прививка хотя бы от гриппа снизит риски заболеть». Госпожа Серебренникова напоминает, что грипп — серьезное заболевание, которое опасно такими тяжелыми осложнениями, как пневмония, миокардит, менингит, и частым присоединением бактериальных инфекций. «Хуже всего такую инфекцию переносят дети до пяти лет, беременные, пожилые люди старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, иммунодефицитами. Им в первую очередь рекомендуется вакцинироваться»,— резюмирует врач. Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо подтверждает, что людям из групп риска нужно прививаться, и напоминает: любая вакцинация — это дополнительная нагрузка на организм, и к ней следует готовиться.

Сергей Вознесенский обращает внимание, что большое количество псевдонаучной информации вокруг прививочной кампании против COVID-19 сыграло негативную роль в популяризации вакцинации в целом: «Некоторые слои населения будут переносить эти необоснованные данные о якобы опасности прививки от коронавируса на другие вакцинные препараты, из-за чего охват вакцинацией может снизиться. Если мой прогноз окажется неправильным, я буду только рад».

Наталья Костарнова