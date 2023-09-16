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Коммерсантъ FM
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Малийское телевидение: Евкуров встретился с министром обороны Нигера в Мали

Государственное телевидение Мали (ORTM) показало кадры встречи президента переходного периода страны Ассими Гоиты с заместителем министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым. Во встрече также приняли участие министр обороны Нигера Салифу Моди и глава Минобороны Мали Садио Камару, следует из видео, опубликованного на странице ORTM в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В субботу в штаб-квартире Министерства обороны Мали состоялась закрытая встреча между заместителем министра обороны России, министром обороны Нигера и министром обороны Мали и по делам ветеранов. После закрытой встречи временный президент Ассими Гоита принял трех министров во дворце Колоба»,— говорится в сообщении ORTM (перевод по «РИА Новости»). Подробностей встречи телеканал не приводит.

В конце июля в Нигере произошел военный переворот. В середине августа Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) подготовило силы для интервенции в Нигер. 19 августа делегация ЭКОВАС посетила Нигер для переговоров, которые ничем не закончились. Мятежников в Нигере поддержали Мали и Буркина-Фасо. В случае вторжения мятежники разрешили им ввести свои войска. 1 сентября делегация Минобороны РФ во главе с господином Евкуровым провела переговоры с лидером переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.

О ситуации в Нигере — в материале «Ни мира, ни войны».

Эрдни Кагалтынов

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