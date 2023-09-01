Делегация Минобороны РФ провела переговоры с переходным главой Буркина-Фасо

Российская делегация во главе с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым провела переговоры с переходным лидером Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, сообщило Burkina24. Reuters со ссылкой на данные по отслеживанию авиаперелетов пишет, что российский военный самолет после Буркина-Фасо отправился в ЦАР.

Переговоры с главой Буркина-Фасо прошли 31 августа. Как сообщил Burkina24 господин Евкуров, на них обсудили темы, поднятые на саммите Россия—Африка в Санкт-Петербурге в конце июле на встрече Ибрагима Траоре и президента России Владимира Путина.

По его словам, на встрече также обсудили военно-техническое сотрудничество и взаимодействие в областях экономики, атомной энергетики и других. Как пишет издание, российская делегация заверила Ибрагима Траоре «в поддержке страной переходного периода и народа Буркина-Фасо во всех секторах развития».

Как пишет Reuters со ссылкой на сервис Flightradar, самолет, летевший из столицы Буркина-Фасо — Уагадугу, приземлился в Банги, столице ЦАР сегодня, 1 сентября. По словам источника агентства, на нем прибыла российская делегация.

Накануне Bloomberg со ссылкой на анонимные источники писало, что российские власти берут под контроль деятельность ЧВК «Вагнер» в Африке и на Ближнем Востоке после гибели ее основателя Евгения Пригожина.

Бизнес-джет Евгения Пригожина Embraer Legace 600 разбился 23 августа под Тверью. Среди десяти человек, находившихся на борту, был глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Их гибель подтвердила судебно-медицинская экспертиза спустя несколько дней. В феврале Financial Times со ссылкой на источники писала, что подконтрольные Евгению Пригожину компании заработали за последние годы более $250 млн на бизнесе в странах Африки и Ближнего Востока.

Олеся Павленко