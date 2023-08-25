Нигер разрешил Мали и Буркина-Фасо ввести войска в случае вторжения

Вооруженные силы Мали и Буркина-Фасо смогут разместить свои войска на территории Нигера в случае нападения на страну. Соответствующий документ подписал возглавивший совершивших госпереворот военнослужащих генерал Абдурахман Тчиани.

Как сообщает Нигерское агентство печати (ANP), 24 августа глава переходного правительства Нигера Али Ламин Зейн встретился в Ниамее с министерскими делегациями из Мали и Буркина-Фасо. В коммюнике по итогам встречи три страны заявили о своей приверженности объединению усилий «для борьбы с явлениями, которые свирепствуют в регионе Сахеля уже несколько лет и подрывают реализацию программ развития».

По итогам переговоров генерал Абдурахман Тчиани подписал два приказа. Один из них разрешает вооруженным силам Мали войти на территорию Нигера в случае агрессии со стороны иностранных государства. Аналогичный документ подписан и в отношении Буркина-Фасо. «Министры Буркина-Фасо и Мали вновь заявили о своем неприятии вооруженной интервенции против народа Нигера, которая будет рассматриваться как объявление войны»,— говорится в коммюнике.

В конце июля нигерские военные во главе с командующим президентской гвардией генералом Абдурахманом Чиани совершили переворот. Лидеры ЭКОВАС, куда входит Нигер, в ответ ввели санкции против мятежников и подготовили план военной интервенции.

Новую власть в Нигере поддержали Мали и Буркина-Фасо. Во всех трех странах произошли военные перевороты, в Нигере — в конце июля 2023-го, в Буркина-Фасо — в 2022-м, в Мали — в 2021-м. По данным телеканала RTN, Буркина-Фасо и Мали уже разместили свои боевые самолеты на территории Нигера.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ни мира, ни войны».

Милена Костерева