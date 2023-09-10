Зимний отдых готовят с осени

Россияне активно бронируют зарубежные туры на зиму. В числе самых популярных направлений пляжного отдыха — Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд. Ближе к декабрю размещение на некоторых курортах в новогодние праздники может подорожать вдвое, отмечают представители турбизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Средний чек уже сейчас постепенно растет, сообщил “Ъ FM” вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. На цены, по его словам, влияет как курс рубля, так и другие факторы:

«В этом году, как и ранее, на стоимость зарубежных путешествий будет влиять курс евро и доллара к рублю. За последний год национальная валюта очень сильно ослабела, но волатильность есть как в большую, так и в меньшую сторону.

Второй аспект — это доступность авиаперевозок. Если говорить о популярных направлениях, то мы видим, что, например, увеличение рейсов в Таиланд привело к очень хорошим показателям по посещениям россиянами этой страны. В любом случае средний чек все-таки подорожал по сравнению с прошлым годом».

Потенциальный рост цен на путевки в Таиланд и Арабские Эмираты на Новый год оценил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. По его словам, многие россияне выбирают гораздо более бюджетную в начале января Турцию, хотя зимой там низкий сезон:

«Номер один — это, конечно, Арабские Эмираты. Туристы уже бронируют дефицитные отели в стране на Новый год, понимая, что билеты вырастут.

Сейчас, например, билеты в обе стороны можно найти за 40-50 тыс. руб. из Москвы, а под Новый год они вырастут процентов на 50, и будут стоить уже 70-80 тыс. руб. То же самое, кстати, касается гостиниц.

Номер два — это, безусловно, Таиланд. Люди прекрасно понимают, что в ОАЭ, или в Египте, или в Турции невозможно будет купаться в декабре-феврале.

И мы ждем здесь резкого роста цен, потому что на сегодняшний день страна — одно из самых доступных для россиян направлений. Рейсы туда есть из каждого крупного города РФ.

Сейчас мы, например, продаем туры в Таиланд с вылетом из Москвы за 150 тыс. руб. на двоих на неделю. Аналогичное предложение на Новый год будет стоить порядка 250-300 тыс. руб. То есть рост цен по сравнению с нынешним периодом будет примерно двукратным.

Третье место по спросу остается за Турцией, как ни странно, несмотря на то, что купаться там невозможно зимой. Тем не менее многие люди охотно туда едут, прельщаясь системой "все включено".

Но, в отличие от ОАЭ и Таиланда, туристы не бронируют сейчас ни билеты, ни проживание в республике, прекрасно понимая, что это низкий сезон для страны, и предложения там будут в наличии.

Кроме того, россияне выбирают поездки в Египет. Также есть запрос на туры на Кубу, Шри-Ланку и Гоа».

Продажи зимних туров за рубеж начались еще пару месяцев назад, пояснил директор по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. При этом ощутимый рост спроса он заметил только по двум направлениям:

«Я бы сказал, что в этом году Таиланд можно назвать явным лидером, пожалуй, он стал одним из основных зимних направлений. Популярен и Египет. Рост числа поездок в остальные страны находится в рамках статистической погрешности.

Каких-то уникальных или необычных направлений в этом году пока не просматривается, и, к большому сожалению, не появился массовый Китай и Вьетнам. Но есть карибское направление, есть Куба, Венесуэла.

Традиционно "российским" курортом стали Мальдивы, круглогодично там большое количество наших туристов.

Что касается цен, то, если мы будем сравнивать валютную стоимость прошлого года и 2023-го, прайс почти не изменился. Это не совсем заметные проценты.

Но, конечно, если мы переведем сейчас стоимость туров в долларах и евро на рубли, то в рамках обесценивания нацвалюты вот эту разницу мы увидим. Но некоторые отели дают дисконт. По крайней мере, сейчас на межсезонье такие предложения есть.

Что будет зимой, пока сказать однозначно нельзя. Те ранние бронирования, которые осуществляются, идут по фиксированной цене. Они сделаны либо под аванс, либо по полной предоплате».

Как отмечают участники туристического рынка, среди стран ближнего зарубежья наиболее популярными направлениями для зимнего отдыха у россиян стали Белоруссия, Армения, государства Средней Азии и Грузия.

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Андрей Загорский