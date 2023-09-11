Россияне разобрали жилье на Пхукете

90% жилья на тайском острове Пхукет заняли россияне. Местные агенты по недвижимости сообщили “Ъ FM”, что выходцы из России вытеснили даже традиционно самую многочисленную группу клиентов — китайцев. В прошлые годы наплыв иностранцев в Таиланд фиксировался в низкий сезон — с апреля по ноябрь. В это время цены на недвижимость обычно снижаются в два-три раза, отмечают пхукетские риэлторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Федотова, Коммерсантъ Фото: Елена Федотова, Коммерсантъ

Но в 2023 году спрос на жилье на острове стабильно держится на высоком уровне вне зависимости от сезона. Подобрать что-то на эту зиму уже практически невозможно, рассказала управляющий партнер агентства недвижимости Exotic Property Светлана Касаткина:

«Уже в августе большинство объектов на зимний период забронировано. То есть если раньше можно было где-то в сентябре-октябре отправить заявку и что-то найти свободное на зиму, то сейчас таких предложений все меньше и меньше.

Остаются варианты, когда владельцы не хотят прогадать и сдать дешево, и, например, сейчас делают ремонт, потому что после пандемии какая-то недвижимость простаивала, и она нуждается сейчас в особом уходе. Другие объекты пока еще не открыты для аренды, потому что хозяева планируют сдать их ближе к зиме в несколько раз дороже, когда на рынке ничего не будет, и туристы готовы будут снять их за любую стоимость.

Из того, что осталось сейчас — это виллы от $20 тыс. на зимний период в месяц. Три-четыре спальни, несколько километров от моря. Квартиры, если еще какие-то остались свободные, это $4-7 тыс. Более бюджетных вариантов квартир за $2-3 тыс. или вилл за $5-7 тыс. уже нет в наличии. Особенно сложно найти что-то на длительный период, например, на годовую аренду либо на несколько месяцев, потому что краткосрочная аренда дороже, и владельцам, конечно, выгоднее сдавать на небольшой срок».

Россияне не только сами снимают жилье в Таиланде, но и активно скупают недвижимость, чтобы уже самим выйти на рынок в качестве арендодателя. В специализированных агентствах говорят, что сейчас пик спроса на недорогие виллы и аппартаменты ценой до 4 млн бат — это примерно 11 млн руб. Подобных запросов от россиян больше, чем от европейцев или китайцев.

Русскоязычная диаспора настолько разрослась, что подстроила среду обитания под свои потребности, рассказал местный житель Владимир Крыльев:

«Не скажу, что русскоязычных в Таиланде больше, чем местных, но их количество в целом сопоставимо. И практически все "фаранги" — так или иначе выходцы из России или стран СНГ. Тут есть и релоканты, и зимовщики, которые решили остаться в Таиланде подольше или приехать раньше, и огромное количество бизнесменов, которые приезжают для того, чтобы инвестировать в землю или в открытие новых бизнесов, часто по аренде тех же машин и байков.

Открывается огромное количество ресторанов русской, украинской, грузинской кухни или бани, которых на Пхукете никогда и не было. В эти бани ходит в основном русскоязычная публика. С жильем ситуация тяжелая. Цены очень выросли и даже не в сезон. Те предложения, которые раньше были, скажем, по $500, сейчас сдаются по сезонным ценам, то есть сразу по $1 тыс. в месяц».

Власти Таиланда пока не заявляли об ограничении сделок для иностранцев. Но Турция, которая также фиксирует наплыв переселенцев из России, уже подготовила законопроект по ужесточению контроля за покупками иностранцев. Речь в первую очередь идет о провинции Анталья.

Там за последнее время неграждане купили 108 тыс. объектов недвижимости. Газета Hurriyet упоминает о случае, когда один иностранец купил 80 квартир и сдает их в аренду своим же согражданам. От этого страдает бизнес местных отельеров. Власти Турции хотят, ограничить продажу недвижимости с инвестиционными целями. И перенаправить интерес покупателей в некурортные регионы.

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