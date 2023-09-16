Эрдоган допустил, что Турция «пойдет разными путями» с ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убежден, что Евросоюз (ЕС) «стремится разорвать отношения» со страной. Он допустил, что Анкара «может пойти разными путями» с ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В случае если ЕС сделает соответствующие шаги, мы проведем свою оценку этих событий и после этого можем пойти с ЕС разными путями, если это будет необходимо»,— сказал господин Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле (цитата по ТАСС).

Турция подала заявку на членство в ЕС в 1987 году, имеет статус кандидата на вступление в союз с 1999 года, переговоры об этом начались только в 2005 году. В 2016-м Турция отменила визы для стран союза. В мае 2023-го глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что пока не рассчитывает на «оживление» процесса вступления в ЕС. Глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер убежден, что больше никто не хочет членства Турции в ЕС. Politico утверждало, что принятие Украины в ЕС может вынудить союз отказаться от принятия Турции.

Лаура Кеффер