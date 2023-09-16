Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Эрдоган допустил, что Турция «пойдет разными путями» с ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убежден, что Евросоюз (ЕС) «стремится разорвать отношения» со страной. Он допустил, что Анкара «может пойти разными путями» с ЕС.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В случае если ЕС сделает соответствующие шаги, мы проведем свою оценку этих событий и после этого можем пойти с ЕС разными путями, если это будет необходимо»,— сказал господин Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле (цитата по ТАСС).

Турция подала заявку на членство в ЕС в 1987 году, имеет статус кандидата на вступление в союз с 1999 года, переговоры об этом начались только в 2005 году. В 2016-м Турция отменила визы для стран союза. В мае 2023-го глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что пока не рассчитывает на «оживление» процесса вступления в ЕС. Глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер убежден, что больше никто не хочет членства Турции в ЕС. Politico утверждало, что принятие Украины в ЕС может вынудить союз отказаться от принятия Турции.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...