Politico: ЕC при расширении придется выбирать между Украиной и Турцией

Принятие Украины в Евросоюз (ЕС) может вынудить ЕС отказаться от принятия Турции, пишет Politico. Поэтому некоторые члены ЕС «выдохнут с облегчением», если во втором туре президентских выборов в Турции победит Реджеп Тайип Эрдоган, а не его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, который настроен на более тесную интеграцию с ЕС.

«В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы — это последнее расширение (Евросоюза.— "Ъ"). Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить и Турцию, и Украину. Рынок этого не выдержит»,— сказал изданию неназванный высокопоставленный европейский чиновник.

Как пишет Politico, скорее всего, лидеры стран ЕС официально начнут с Украиной переговоры о вступлении на декабрьском саммите.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля 2022 года. В июне Киев получил статус кандидата. В феврале 2023-го Еврокомиссия (ЕК) резюмировала, что Украина в целом пока находится на начальном уровне подготовки к вхождению в блок. В апреле в ЕК заявили об отсутствии кратчайших путей вступления Украины в ЕС.

14 мая в первом туре президентских выборов в Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. В связи с этим был назначен второй тур выборов, он пройдет 28 мая.

Подробнее о ходе президентских выборов — «В Турции третий не лишний».

Лаура Кеффер