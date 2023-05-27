Глава МИД Турции пока не рассчитывает на «оживление» процесса вступления в ЕС

Турция оставляет своей целью членство в Евросоюзе (ЕС), но вряд ли процесс «оживится» в ближайшей перспективе, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. Он добавил, что Анкара пока будет развивать отношения со странами Латинской Америки, Африки и Персидского залива.

«Но я думаю, что процесс нашего членства в ЕС не оживится в ближайшее время. И заметьте, что это не наша вина»,— уточнил господин Чавушоглу (цитата по «РИА Новости»). На кого он возлагает вину за торможение процесса, министр не уточнил.

Турция в 1987 году подала заявку на членство в ЕС, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году. В 2016-м Турция отменила визы для стран союза. В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в ЕС, в июне Киев получил статус кандидата. Politico писало, что ЕC при расширении придется выбирать между Украиной и Турцией.

О ситуации в Турции — в материале «Ъ» «В Турции третий не лишний».

Лаура Кеффер