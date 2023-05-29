Глава ведущей фракции Европарламента заявил, что больше никто не хочет членства Турции в ЕС

Глава Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что ни Евросоюз (ЕС), ни Турция больше не хотят вступления страны в ЕС. Он отметил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган должен прежде всего «объединить и модернизировать страну», а также немедленно одобрить вступление Швеции в НАТО.

Как утверждает господин Вебер, ЕС открыт для сотрудничества с соседями, но сейчас объединение нуждается во взаимодействии с Турцией «в вопросе достижения мира между Украиной и Россией, в миграционной политике, экономической модернизации и кипрском вопросе». «Последние годы показали, что тесное партнерство важно, но полноправного членства Турции в ЕС никто больше не хочет — ни Турция, ни ЕС»,— сказал глава ЕНП (цитата по ТАСС).

Турция подала заявку на членство в ЕС в 1987 году, переговоры о вступлении начались только в 2005 году. В 2016-м Турция отменила визы для стран союза. На прошлой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что пока не рассчитывает на «оживление» процесса вступления в ЕС.

Вчера, 28 мая, в стране прошел второй тур президентских выборов. Господин Эрдоган с перевесом в 4% одолел единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Тот назвал выборы одним из самых несправедливых периодов в истории Турции. Результаты голосования говорят о том, что внешнеполитический курс Анкары не претерпит серьезных изменений, в том числе и на российском направлении.

Подробности — в материале «Ъ» «Первый во втором туре».

Лаура Кеффер