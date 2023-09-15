Bloomberg: Великобритания прекратила расследование в отношении Фридмана

Национальное агентство преступлений (NCA) прекратило расследование предполагаемого обхода санкций в отношении российского миллиардера Михаила Фридмана, передает Bloomberg. Как писала Financial Times, в отношении господина Фридмана велось расследование по трем эпизодам: сговор с целью обмана МВД Великобритании, сговор с целью дачи ложных показаний и отмывание денег. В апреле 2023 года газета сообщила, что расследование по двум первым эпизодам прекращено.

«NCA может подтвердить, что не будет предпринимать никаких дальнейших действий против Михаила Фридмана на основании ордера, выписанного в Атлон-хаусе в декабре 2022 года»,— заявил представитель ведомства Bloomberg. В ведомстве сообщили, что расследование продолжается в отношении других подозреваемых в рамках более крупного уголовного дела.

Агентство не уточняет, что подразумевалось под обходом санкций. Упомянутый обыск прошел 22 декабря 2022 года, тогда речь шла о сговорах с целью обмануть британское МВД и дать ложные показания, а также об отмывании денег.

Ранее Bloomberg сообщило, что ордер, выписанный на обыск дома господина Фридмана, был без подписи и с неправильной датой.

Александра Горошилова