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Коммерсантъ FM
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Bild: 61 российский бизнесмен подал иски в Европейский суд из-за санкций

61 физлицо и компания из России и Белоруссии подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге, чтобы оспорить подпадание под санкции Евросоюза (ЕС), сообщает Bild am Sonntag. Они находятся в санкционных списках за поддержку военной операции на Украине.

По данным издания, иски подали, в частности, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, исполнительный вице-президент АФК «Система» Сергей Мндоянц, совладелец НОВАТЭКа и СИБУРа Геннадий Тимченко, сооснователь «Альфа-групп» и холдинга LetterOne Михаил Фридман, бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов.

На этой неделе ЕС согласовал девятый пакет санкций против России. Он затронул 141 физическое и 49 юридических лиц. Под ограничения, в частности, попали партии ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди», а также режиссер Никита Михалков, исполнитель Григорий Лепс и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. При этом ЕС внес исключения, допускающие разморозку активов физлиц, которые до введения санкций занимались международной торговлей продовольствием и сельхозтоварами.

О санкциях — в материале «Ъ» «Банки наказали за финансы».

Лаура Кеффер

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