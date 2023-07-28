Санкциям добавили комфорта

Лондон разрешает тратить сотни тысяч долларов попавшим под санкции миллиардерам из РФ. Речь идет о выдаче специальных лицензий на расходы, пишет The New York Times. По данным газеты, предприниматели Михаил Фридман и Петр Авен регулярно получали такие разрешения, несмотря на попадание в черные списки. При этом деньги, которые списываются с замороженных счетов миллиардеров, идут не только на оплату прислуги. Подробности — у Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Суммарно Михаил Фридман и Петр Авен за первый год санкций потратили на свои «базовые потребности» несколько сотен тысяч долларов, пишет New York Times. Британский Минфин выдал им как минимум 80 частных лицензий, с помощью которых бизнесмены и продолжают поддерживать свой привычный образ жизни.

Например, Михаил Фридман за последние 10 месяцев получил почти $400 тыс., которые ушли на оплату услуг 19 домработников. Еще примерно $9 тыс. он может ежемесячно тратить на «семейные нужды».

Но куда внушительнее расходы его бизнес-партнера — Петра Авена. Минфин выделил ему $77 тыс. на ежемесячные траты. При этом еще весной 2022-го Михаил Фридман жил на $3 тыс. в месяц, а Петр Авен не мог заплатить водителю.

Но судебная система в Великобритании очень гибкая. Именно поэтому жены российских миллиардеров предпочитают вести бракоразводные процессы в Лондоне, а их супруги — в России, приводит аналогию партнер BGP Litigation Сергей Гландин:

«Например, дама приходит в Лондонский высокий суд и говорит: "Мне ежемесячно перепадало столько-то денег от бывшего супруга, он покрывал такие-то расходы", и документально подтверждает эти данные. Ровно эта концепция сработала в делах подсанкционных бизнесменов, когда они заявили, что их траты на садовника, уборщицу, шофера составляли именно такие суммы».

И это во многом заслуга адвокатов Михаила Фридмана и Петра Авена, говорят собеседники “Ъ FM”. При том, что разрешений на оплату их услуг у предпринимателей нет. Но еще множество заявок находится на рассмотрении у британских властей, пишет New York Times.

Издание также отмечает, что именно Фридман и Авен входят в список россиян, в отношении которых ограничения со временем власти незаметно ослабили. Хотя говорить о каком-либо смягчении позиции Лондона сейчас не приходится, подчеркнул местный адвокат Дмитрий Гололобов:

«Санкции с них не сняты. Им дали частную лицензию на то, чтобы они получали какие-то деньги, которые им позволяют хорошо жить. Это не значит, что с их активов сняли заморозку.

Насколько это будет распространяться на других олигархов, вопрос риторический. Потому что у всех все-таки разные ситуации. По крайней мере, регулятор их видит с разной стороны».

Ранее защита Михаила Фридмана попыталась обжаловать еще и выданный властями ордер на обыск дома миллиардера в Лондоне. Тогда группа из 50 оперативников тараном выбила ворота особняка, а на миллиардера надели наручники.

Британское агентство по борьбе с преступностью обосновало это докладом от 2007 года, написанным компанией Stratfor, в котором говорилось о правонарушениях, в которых якобы замешана Альфа-групп Михаила Фридмана. Но защита назвала доклад полностью ложным.

Представители агентства в суде признали, что ордер должен быть отменен, в отличие от расследования в отношение Фридмана. И на другое рассчитывать не стоило, заметил партнер BGP Litigation Сергей Гландин:

«Санкции вводятся именно на основании того, что правоприменители нашли информацию в интернете, какие-то фотки с представителями власти. Но история с докладом Stratfor в 2007 году — это одна история, странно, что не упомянули досье на Трампа, в котором несколько подразделов касаются именно Альфа-групп».

Вместе с тем в последнее время случаев отмены британских санкций против российских предпринимателей становится больше. Только за июль 2023-го Лондон снял ограничения с Олега Тинькова и бывшего топ-менеджера Сбербанка Льва Хасиса.

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