Bloomberg: ордер на обыск дома Фридмана в Лондоне был без подписи и с ошибкой

Агентство Bloomberg получило доступ к копии ордера на обыск в лондонском особняке бизнесмена Михаила Фридмана, проведенный в декабре 2022 года. На копии, оставленной в доме бизнесмена, нет подписи и стоит неверная дата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: shh.co.uk Фото: shh.co.uk

Представитель Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) отказался подтвердить Bloomberg, что Михаил Фридман был объектом расследования, но сказал: «Мы согласны с тем, что ордер содержал технические ошибки. NCA действовало добросовестно, и мы продолжим расследование этого дела».

Bloomberg отмечает, что рейд стал «самой масштабной операцией подразделения NCA по борьбе с клептократией». По последним данным агентства, обыск в доме проводили 50 сотрудников NCA, они надели наручники на бизнесмена и его сотрудника, отвечающего за безопасность, забрали их на допрос, а затем выпустили под залог. Спустя три недели то же самое произошло с управляющим особняком литовцем Нериюсом Кускисом. По его словам, при проведении обыска сотрудники NCA заставили его и Екатерину Жукову, домработницу, находиться снаружи особняка на холоде.

Нериюс Кускис также рассказал, что первым заметил подъезжавших сотрудников NCA и успел «достать из сейфа наличные деньги, засунуть их в пластиковый пакет и передать через окно охраннику». Он добавил, что «большую часть денег составляли его сбережения, которые он был вынужден хранить наличными после того, как Barclays Plc закрыл его счет пятью месяцами ранее без объяснения причин».

В апреле 2023 года NCA прекратило расследование в отношении сооснователя «Альфа-групп» по двум из трех пунктов обвинений. По данным Financial Times, NCA продолжает рассматривать причастность Михаила Фридмана к преступлениям, связанным с отмыванием денег. Однако расследование по подозрению в заговоре с целью обмана МВД Великобритании, а также в заговоре с целью дачи ложных показаний в отношении Михаила Фридмана прекращено.

3 декабря 2022 года NCA сообщило о задержании ««состоятельного российского бизнесмена». Имя бизнесмена в пресс-релизе NCA не раскрывалось. Пресс-служба Альфа-банка отрицала задержание Михаила Фридмана. Позже стало известно, что 1 декабря NCA задержало в Лондоне российского бизнесмена Михаила Фридмана, а также работников из обслуги его особняка. Господина Фридмана обвинили в отмывании денег и в заговоре с целью дачи ложных показаний и обмана британского МВД.

В 2022 году, после начала военной операции РФ на Украине, бизнесмен, родившийся во Львове и имеющий также израильское гражданство, оказался под персональными санкциями 27 стран ЕС, Великобритании, Канады и ряда других стран. После введения санкций Михаил Фридман остался в Лондоне.

Полина Мотызлевская