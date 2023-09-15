Картаполов: мобилизованные вернутся домой после завершения военной операции

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные россияне покинут зону боевых действий после окончания военной операции на территории Украины. Он подчеркнул, что никакая ротация не предусмотрена.

«Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят»,— рассказал господин Картаполов Lenta.ru. Он также отметил, что в срок отпуска не входит время, потраченное на дорогу.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. 31 октября он сообщил о ее окончании. Однако отдельный указ об этом президент не подписывал. По данным Минобороны, в армию за это время были призваны 300 тыс. человек.

12 сентября, говоря о возможности повторной мобилизации, Владимир Путин заявил, что за последние шесть-семь месяцев добровольно подписали контракты с Минобороны 270 тыс. человек. Ежедневно, по его словам, контракты с Минобороны подписывают 1–1,5 тыс. человек. Сегодня, 15 сентября, Владимир Путин уточнил, что с начала года контракты с оборонным ведомством подписали уже 300 тыс. добровольцев.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».