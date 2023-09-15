Что происходит после ввода войск России на Украину. День 569-й

Находящемуся под арестом на Украине Игорю Коломойскому предъявили новые обвинения. Власти США признают, что ряд стран ЕС не могут быстро отказаться от энергоносителей из РФ. Украина недополучит $600 млн при продлении запрета на поставки ее зерна, сообщили в Нацбанке страны. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:28. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, избиравшегося от ныне запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), по делу о государственной измене. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

9:14. В Турции не подтверждают информацию об отсрочке переговоров с РФ по газовому хабу, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар.

8:51. Правоохранительные органы Украины предъявили Игорю Коломойскому новые обвинения, в том числе в подделке документов, сообщил в Telegram советник главы офиса президента Сергей Лещенко.

8:50. Украинский совет обороны Херсонской области принял решение об обязательной эвакуации семей с детьми из контролируемых Киевом населенных пунктов правобережья Днепра. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Всего планируется эвакуация 31 населенного пункта.

8:50. Бюджет Украины по итогам 2023 года недополучит около $600 млн в случае продления Евросоюзом запрета на поставки украинского зерна, заявил замглавы Нацбанка Украины Сергей Николаевчук.

8:50. Власти США признают, что некоторые страны Евросоюза, импортирующие значительные объемы энергоносителей из России, не могут быстро отказаться от них, заявил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.