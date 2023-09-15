Министр обороны ФРГ допустил скорую поставку ракет Taurus Киеву

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус предположил, что через пару недель Кабмин ФРГ примет решение о поставках ракет дальнего действия Taurus на Украину. Он призвал Киев отнестись с пониманием к задержке с решением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Господин Писториус отметил, что решение о поставках ракет откладывается не из-за недоверия к Украине в ввиду дальнобойности ракет, а из-за обеспечения безопасности граждан Германии.

«Мы — канцлер, я и все прочие в кабинете министров — дали клятву предотвращать ущерб по отношению к германскому народу. Это наша задача»,— отметил министр на конференции, посвященной Вестфальскому миру, закончившему тридцатилетнюю войну (цитата по «РИА Новости»).

Министр отметил, что если на принятие решения по поставке Taurus Украине потребуется одна, две недели, то «так тому и быть». Господин Писториус призвал Киев к понимаю, «даже если нашим украинским друзьям это с трудом дается».

11 сентября Глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетила Украину с незапланированным визитом. Тогда о решении с поставками дальнобойных ракет Taurus дипломат ответила уклончиво. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ же заявил, что Германия «сделает это в любом случае». «Это только вопрос времени, и я не понимаю, почему мы теряем время»,— отметил дипломат.

Ранее председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман осудила нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца торопиться с решением о поставке дальнобойных ракет Украине. Немецкие СМИ писали, что основной причиной, по которой власти Германии не торопятся поставить Украине ракеты, стало опасение, что будут нанесены удары по территории России.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова