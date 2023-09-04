В Бундестаге раскритиковали Шольца за нежелание поставить Украине ракеты Taurus

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца за нежелание поставлять Украине крылатые ракеты Taurus.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ракета Taurus

Фото: South Korea Defense Ministry / AP Ракета Taurus

Фото: South Korea Defense Ministry / AP

На своей странице в X (бывшая Twitter) Мари-Агнес Штрак-Циммерман опубликовала материал газеты Bild, в котором говорится, что Олаф Шольц до сих пор не принял окончательного решения по вопросу поставок Украине ракет Taurus. По данным издания, господин Шольц хочет дождаться решения США по поставкам ракет ATACMS.

Нежелание канцлера Германии определиться с поставками вызвало недовольство украинской стороны. «Это снова оправдания со стороны Германии, мы слышим эти оправдания снова и снова»,— приводит Bild слова неназванного украинского чиновника.

«Прямо сейчас на Украине продолжают гибнуть люди. Ради Бога, чего ждет канцлер? Он один блокирует это решение в правящей коалиции. Это безответственно»,— написала госпожа Штрак-Циммерман.

Господин Шольц неоднократно говорил, что не будет спешить с вопросом поставок Taurus. Он подчеркивал, что приоритетным для Германии вопросом является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

Немецкие СМИ писали, что основной причиной, по которой власти Германии не решаются поставить Украине ракеты, стало опасение, что ВСУ будут ими наносить удары по целям на территории России. Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя. Она может доставлять 400-килограммовую боеголовку на расстояние свыше 500 км.

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