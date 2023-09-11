Ракетно-пакетный период еще не наступил

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в понедельник побывала в Киеве с необъявленным визитом. Среди обсуждавшихся тем — продвижение Украины к членству в Евросоюзе и перспективы поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. По первому вопросу Анналена Бербок высказалась довольно оптимистично, но по второму ничего конкретного пообещать не смогла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД ФРГ Анналена Бербок уже в четвертый раз прибыла в Киев с необъявленным визитом на поезде из Польши

Фото: Dominik Butzmann / Photothek / dpa Picture-Alliance / AFP Глава МИД ФРГ Анналена Бербок уже в четвертый раз прибыла в Киев с необъявленным визитом на поезде из Польши

Фото: Dominik Butzmann / Photothek / dpa Picture-Alliance / AFP

С февраля 2022 года Анналена Бербок уже трижды посещала Украину. Ее четвертый визит, как и предыдущие три, из соображений безопасности заранее не анонсировался. Фотографии прибывшей в Киев на поезде из Польши главы внешнеполитического ведомства ФРГ в понедельник утром опубликовали украинские и немецкие СМИ. Из их публикаций следует, что своим визитом Анналена Бербок стремилась поддержать Украину перед предстоящей Неделей высокого уровня на Генассамблее ООН. Выступления украинского президента Владимира Зеленского на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке запланированы на 19 и 20 сентября. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, выступление которого намечено на 23-е число.

Одной из главных тем, обсуждавшихся в ходе визита главы МИД ФРГ в Киев, стали перспективы вступления Украины в Евросоюз.

Напомним, через четыре дня после начала российской военной операции в феврале 2022 года Владимир Зеленский объявил о подаче Украиной заявки на вступление в ЕС. Статус страны-кандидата был предоставлен Украине уже в июне того же года. Однако для интеграции в ЕС Киеву предстоит непростой путь, подразумевающий среди прочего проведение масштабных реформ. Пока, по мнению Брюсселя, наибольшего прогресса украинская сторона достигла в двух областях: законодательстве о СМИ и судебной реформе. Однако, к примеру, в сфере борьбы с коррупцией дела идут не очень хорошо, на что в ходе своего визита намекнула и Анналена Бербок, признавшая, что тут Киеву «еще предстоит пройти долгий путь». «Очень важно усилить борьбу с коррупцией»,— подчеркнула она. Издание Politico же со ссылкой на собеседников в структурах ЕС написало, что в Брюсселе Украину считают «очень коррумпированной страной».

Несмотря на это, Анналена Бербок в понедельник достаточно оптимистично высказалась о перспективах евроинтеграции Украины. «Под градом бомб, перед лицом российских танков Украина уверенно и решительно встала на путь вступления в Европейский союз. Украина с огромным мужеством и решимостью защищает свободу и для всех нас,— заявила она по прибытии в Киев.— Украина заслонила нас и теперь может на нас положиться. Положиться на то, что мы рассматриваем расширение Европейского союза как необходимое геополитическое последствие российской войны. А также на то, что мы будем решительно помогать Украине на ее пути в ЕС». Напомнив, что статус кандидата у Украины уже есть, глава МИД Германии сообщила: «Сейчас мы готовим решение о начале переговоров о вступлении». По данным европейских СМИ, о соответствующем шаге может быть объявлено уже до конца года.

В ходе визита Анналена Бербок также объявила о намерении ФРГ предоставить Киеву — «в контексте подготовки к зиме» — дополнительную гуманитарную помощь на сумму €20 млн.

Таким образом, объем гуманитарной помощи, предоставляемой Германией в этом году, по ее словам, составит €380 млн.

Всего же Берлин, по утверждению Анналены Бербок, с февраля 2022 года направил на поддержку Украины — военную, гуманитарную, финансовую и иную — €22 млрд. Это, как подчеркнула она, ставит ФРГ на второе место после США по объему предоставленной помощи.

В вопросе наращивания поставок вооружений глава МИД ФРГ, однако, ничего конкретного пообещать не смогла. Как уже писал “Ъ”, еще весной украинские власти запросили у ФРГ дальнобойные крылатые ракеты Taurus. По своим характеристикам эти ракеты, производимые немецко-шведской компанией, схожи с британскими Storm Shadow и французскими Scalp, уже предоставляемыми Украине. Как пишут немецкие СМИ, эта запускаемая с истребителей ракета считается эффективной для атак на защищенные цели, такие как командные бункеры или склады боеприпасов. Она может поражать цели на расстоянии 500 км. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, однако, выступает против передачи Киеву столь дальнобойных вооружений, при помощи которых можно совершать атаки и по территории РФ. Он опасается, что это спровоцирует дальнейшую эскалацию конфликта (см. “Ъ” от 8 августа). По данным журнала Der Spiegel, правительство ФРГ недавно связалось с производителем Taurus, чтобы узнать, можно ли искусственно ограничить дальность полета этой ракеты перед передачей ее Украине. О результатах соответствующих консультаций, однако, пока не сообщалось.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Анналеной Бербок главу МИД Украины Дмитрия Кулебу спросили, обнадежила ли его немецкая коллега в плане вопроса о поставках Taurus. «Нет,— ответил он.— Я бы не сказал, что Анналена сказала что-то, выходящее за рамки официальной позиции Германии». При этом украинский дипломат все же выразил уверенность, что ФРГ «сделает это (поставит ракеты.— “Ъ”) в любом случае». «Это только вопрос времени, и я не понимаю, почему мы теряем время»,— добавил глава украинского внешнеполитического ведомства. По его словам, если бы у Украины уже были эти ракеты, жертв среди гражданского населения и военных было бы меньше. «Мы говорим германскому правительству: "мы уважаем ваши дискуссии, мы уважаем ваши процедуры", но из всего, что мы знаем о Taurus, нет ни одного объективного аргумента против их передачи. У вас есть вопросы, мы готовы ответить на них позитивно, давайте сделаем это. Чем быстрее это произойдет, тем больше это будет цениться»,— подчеркнул он.

Анналена Бербок же ответила на вопрос о поставках Taurus весьма расплывчато. «Недостаточно просто обещать, что мы будем выполнять определенные запросы. Это касается того, что все вопросы надо полностью и тщательно прояснить»,— заявила она.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что глава МИД ФРГ выступает за передачу Киеву этих ракет и не разделяет осторожного подхода канцлера к этому вопросу.

Власти РФ, напомним, не раз критиковали западные страны за наращивание поставок вооружений Украине. Так, комментируя споры вокруг Taurus, депутат Госдумы, первый заместитель главы комитета по делам СНГ Константин Затулин заявил «РИА Новости»: «Если вопрос по поставкам (Taurus.— “Ъ”) будет решен, то это означает, что Германия полностью расписалась в том, что выполняет роль сателлита США вопреки собственным национальным интересам». «Нынешнее правительство Германии поставило на это, и для него поражение Украины будет личным поражением... Это признание того, что целей украинское наступление (или контрнаступление) не достигает, и на Западе очень озабочены тем, чтобы нанести как можно больший ущерб российским войскам, чтобы переломить в свою сторону текущее положение вещей»,— сказал он.

Отметим, что в ходе проведенного в августе по заказу немецкого телеканала ARD опроса, большинство респондентов (52%) высказались против поставок Taurus Украине. За передачу Киеву этих ракет выступили только 36% опрошенных. 12% не определились со своей позицией по этому вопросу. Показательно, что наибольшее число сторонников поставок Taurus Киеву — 68% — оказалось среди сторонников партии «Зеленые». Именно эту партию представляет в коалиционном правительстве глава МИДа Анналена Бербок.

Елена Черненко